ANSES: cuáles son los requisitos para acceder a la Ayuda Escolar

Los detalles a tener en cuenta para acceder a la Ayuda Escolar

ayuda escolar anses La Ayuda Escolar, con el incremento del 2,5%, ascendió a $85.000 por cada hijo.

El cobro de esta prestación requiere un trámite que debe renovarse cada año, aun cuando el beneficio se haya percibido en períodos anteriores. La gestión es obligatoria, sin costo y se realiza de manera online a través de Mi ANSES. Para iniciarla, es necesario ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, buscar la opción vinculada a los hijos y generar el Certificado Escolar.