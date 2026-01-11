ANSES: cuáles son los requisitos para acceder a la Ayuda Escolar
Con el incremento anunciado por el organismo, el monto de esta prestación llega a $85.000 por cada hijo. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) anunció un incremento del 2,5% en cada una de sus prestaciones, producto de la inflación registrada en noviembre. Este ajuste se debe a la Ley de Movilidad Jubilatoria y tiene como principal objetivo que los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo ante la escalada de precios.
Una de las prestaciones que tendrá un incremento es la Ayuda Escolar Anual, que vuelve a ubicarse como un respaldo importante para las familias al comienzo del año lectivo. Con la actualización anunciada por ANSES, este beneficio alcanza los $85.000 por hijo.
Este monto está destinado a acompañar los gastos más frecuentes de la escolaridad, como la compra de útiles, mochilas, uniformes y otros elementos necesarios para la cursada.
Los detalles a tener en cuenta para acceder a la Ayuda Escolar
El cobro de esta prestación requiere un trámite que debe renovarse cada año, aun cuando el beneficio se haya percibido en períodos anteriores. La gestión es obligatoria, sin costo y se realiza de manera online a través de Mi ANSES. Para iniciarla, es necesario ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, buscar la opción vinculada a los hijos y generar el Certificado Escolar.
En general, el organismo realiza los pagos de forma automática entre los primeros meses del año, en línea con el inicio de las clases. Sin embargo, quienes completen la presentación más tarde conservan el derecho a la ayuda, aunque el depósito se acredita una vez que el trámite es aprobado.
El Certificado Escolar debe presentarse dentro del año correspondiente para evitar demoras o la pérdida del pago. En el caso de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, no cumplir con este requisito puede afectar no solo la Ayuda Escolar, sino también la continuidad de la asignación, por lo que recomiendan realizar la gestión apenas comienza el ciclo lectivo.
