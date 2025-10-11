ANSES: cómo acceder a los $85.000 de la Ayuda Escolar Anual

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que continúa disponible la Ayuda Escolar Anual, un apoyo económico de $85.000 por hijo destinado a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Familiar por Hijo (SUAF). El beneficio se otorga una vez al año y tiene como objetivo acompañar los gastos que implican el inicio y la continuidad del ciclo lectivo.