ANSES: cómo acceder a los $85.000 de la Ayuda Escolar Anual

ANSES confirmó los pasos y requisitos para cobrar la Ayuda Escolar Anual. Te contamos como aplicar.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que continúa disponible la Ayuda Escolar Anual, un apoyo económico de $85.000 por hijo destinado a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Familiar por Hijo (SUAF). El beneficio se otorga una vez al año y tiene como objetivo acompañar los gastos que implican el inicio y la continuidad del ciclo lectivo.
Para recibir el pago, es requisito que los niños o adolescentes estén asistiendo a una escuela pública o privada reconocida por el Estado. También pueden acceder las familias con hijos con discapacidad, sin límite de edad, siempre que concurran a instituciones de educación especial o reciban apoyo pedagógico profesional.
El organismo recordó que el pago comenzó en marzo y continúa disponible para quienes aún no completaron la presentación del certificado correspondiente. En caso de no cargar la documentación antes del 31 de diciembre de 2025, el titular podría perder el derecho al cobro del beneficio.
Lo necesario para poder cobrar en ANSES
Para acceder al pago, se debe presentar el Certificado Escolar de cada hijo. El trámite es gratuito y se realiza 100% online a través del portal Mi ANSES, siguiendo estos pasos:
Ingresar a Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
Ir a la sección “Hijos” y seleccionar “Presentar Certificado Escolar”.
Generar e imprimir el formulario desde el sitio.
Llevarlo al establecimiento educativo para que sea completado y firmado.
Escanear o sacar una foto del formulario firmado y subirlo nuevamente en Mi ANSES, en la opción “Subir Certificado”.
Una vez validado el trámite, el organismo deposita el monto en la misma cuenta bancaria donde se cobran las asignaciones o haberes habituales.
El objetivo de esta ayuda es garantizar que cada estudiante cuente con los materiales escolares, uniformes y recursos básicos necesarios para iniciar o continuar su educación, reforzando el acompañamiento del Estado a las familias argentinas.
