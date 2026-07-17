ANSES: cómo consultar con DNI la fecha de cobro de las Becas Progresar en julio 2026
Este programa está dirigido a estudiantes de nivel secundario, terciario y universitario con ingresos bajos. Descubrí todos los detalles en la nota.
Las Becas Progresar están destinadas a acompañar a jóvenes y adultos de bajos ingresos que buscan iniciar, retomar o finalizar sus estudios. Este programa, cuyo monto ronda los $35.000, se implementó en 2014 y llega a estudiantes nivel obligatorio, superior, terciario, universitario, enfermería o formación profesional.
En julio, tras el aumento del 2,15% aplicado a algunas prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), surgieron dudas sobre si este ajuste también alcanzaba a los beneficiarios del programa. Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano confirmó que las Becas Progresar no tendrán modificaciones en sus montos.
Cómo consultar la fecha de cobro
Cuando la información esté cargada, los estudiantes deberán:
- Ingresar a la app o sitio de Mi Argentina.
- Acceder con su DNI o CUIL y contraseña.
- Buscar la sección de Becas Progresar.
- Consultar la liquidación.
Si el pago ya fue procesado, el sistema informará:
- Fecha de cobro.
- Medio de pago.
- Estado de la liquidación.
Otra alternativa es ingresar a Mi Anses.
Los pasos son:
- Entrar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Seleccionar Atención Virtual.
- Ingresar a Consultas rápidas.
- Elegir Estado de tu liquidación de Progresar.
Ahí aparecerá:
- Si la beca fue otorgada.
- La fecha de pago, cuando esté disponible.
- Los datos de la liquidación.
Si figura "Adjudicada", significa que:
- La solicitud fue aprobada.
- La beca fue otorgada.
- Solo resta esperar la liquidación para conocer la fecha de cobro.
¿Y si todavía no aparece?
No todos los resultados se publican el mismo día.
En algunos casos, la solicitud puede figurar:
- En evaluación.
- En proceso de verificación.
- Pendiente de resolución.
Por ese motivo, se recomienda ingresar periódicamente para comprobar si hubo novedades.
Qué hacer si la fecha de cobro aún no está disponible
Si el sistema todavía no muestra la liquidación:
- No es necesario realizar un nuevo trámite.
- La información se actualizará de manera automática.
- Una vez cargados los datos, se podrá consultar la fecha de pago con el DNI o CUIL desde Mi Argentina o Mi Anses.
De esta manera, los beneficiarios podrán conocer cuándo cobrarán la beca apenas Anses habilite las liquidaciones correspondientes a julio de 2026.
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