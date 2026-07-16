Aumento confirmado para jubilados: ANSES adelantó de cuánto será la suba oficial en agosto

De todas maneras, se trata de cálculos preliminares. Los valores oficiales quedarán definidos cuando el INDEC difunda el índice de inflación de junio, dato que luego utilizará ANSES para fijar el aumento de agosto.

Qué pasará con el bono de $70.000

Además del ajuste mensual por movilidad, los jubilados aguardan una confirmación sobre el pago del bono extraordinario de hasta $70.000 que el Gobierno entrega a quienes perciben los haberes más bajos a través de ANSES.

Durante julio, ese complemento permitió que los beneficiarios de la jubilación mínima alcanzaran un ingreso total de $481.989,33. Si el refuerzo se mantiene en agosto y el aumento por movilidad se ubica cerca del 2%, el monto total a cobrar podría aproximarse a los $490.000.

Por el momento, no existe una confirmación oficial. Esto se debe a que el bono no forma parte de la fórmula de movilidad y su continuidad depende de un decreto del Poder Ejecutivo, que debe dictarse cada mes para autorizar el pago.

Cuándo cobran los jubilados en agosto

ANSES ya tiene previsto que el pago de agosto para los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo comience el lunes 10 de agosto. Las fechas, como es habitual, estarán organizadas de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario.

En tanto, quienes perciben haberes superiores al mínimo cobrarán en los días siguientes, respetando el cronograma oficial que difundirá ANSES antes del inicio del calendario de pagos.

Mientras tanto, la atención continúa enfocada en el informe de inflación que el INDEC dará a conocer el 14 de julio. Ese dato será determinante para calcular el próximo aumento de los jubilados y pensionados, además de confirmar los valores que ANSES abonará durante agosto.