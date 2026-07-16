Aumento confirmado para jubilados: ANSES adelantó de cuánto será la suba oficial en agosto
Jubilados de ANSES esperan la actualización de agosto: con una inflación estimada cercana al 2%, la jubilación mínima podría ubicarse por encima de los $420.000.
Mientras los jubilados y pensionados continúan percibiendo los haberes correspondientes a julio, las expectativas ya se trasladan al próximo ajuste que otorgará ANSES en agosto. El porcentaje definitivo aún no está definido, ya que dependerá del dato de inflación de junio que el INDEC publicará el 14 de julio.
De acuerdo con el esquema de movilidad previsional vigente, ANSES actualiza las jubilaciones y pensiones todos los meses tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. En consecuencia, el índice de inflación de junio será el que establezca el incremento que recibirán los jubilados y pensionados en agosto.
Cuánto podrían cobrar los jubilados en agosto
En julio, la jubilación mínima vigente alcanza los $411.989,33, mientras que el haber máximo se ubica en $2.772.298,06, de acuerdo con la escala actual de ANSES.
Las estimaciones del sector privado anticipan que la inflación de junio se movería en un rango de entre 1,9% y 2%. En esa línea, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyecta un alza del 2%, aunque distintas consultoras prevén un porcentaje apenas menor.
Si el IPC de junio finalmente registra un incremento del 2%, los jubilados que cobran el haber mínimo pasarían a percibir alrededor de $420.229 en agosto. En caso de que la inflación cierre en 1,9%, el monto ascendería aproximadamente a $419.817.
De todas maneras, se trata de cálculos preliminares. Los valores oficiales quedarán definidos cuando el INDEC difunda el índice de inflación de junio, dato que luego utilizará ANSES para fijar el aumento de agosto.
Qué pasará con el bono de $70.000
Además del ajuste mensual por movilidad, los jubilados aguardan una confirmación sobre el pago del bono extraordinario de hasta $70.000 que el Gobierno entrega a quienes perciben los haberes más bajos a través de ANSES.
Durante julio, ese complemento permitió que los beneficiarios de la jubilación mínima alcanzaran un ingreso total de $481.989,33. Si el refuerzo se mantiene en agosto y el aumento por movilidad se ubica cerca del 2%, el monto total a cobrar podría aproximarse a los $490.000.
Por el momento, no existe una confirmación oficial. Esto se debe a que el bono no forma parte de la fórmula de movilidad y su continuidad depende de un decreto del Poder Ejecutivo, que debe dictarse cada mes para autorizar el pago.
Cuándo cobran los jubilados en agosto
ANSES ya tiene previsto que el pago de agosto para los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo comience el lunes 10 de agosto. Las fechas, como es habitual, estarán organizadas de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario.
En tanto, quienes perciben haberes superiores al mínimo cobrarán en los días siguientes, respetando el cronograma oficial que difundirá ANSES antes del inicio del calendario de pagos.
Mientras tanto, la atención continúa enfocada en el informe de inflación que el INDEC dará a conocer el 14 de julio. Ese dato será determinante para calcular el próximo aumento de los jubilados y pensionados, además de confirmar los valores que ANSES abonará durante agosto.
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