Asignaciones Familiares extraordinarias: los montos oficiales de ANSES para julio 2026

Quiénes pueden cobrarlas

Las asignaciones están dirigidas principalmente a trabajadores en relación de dependencia, personas que cobren por una ART, trabajadores de temporada o rurales, y quienes perciban la Prestación por Desempleo o la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra. También pueden acceder quienes cobren o hayan cobrado la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Hijo con Discapacidad o la Asignación por Embarazo. Cada prestación tiene además requisitos específicos según el caso.