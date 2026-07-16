Asignaciones Familiares extraordinarias: los montos oficiales de ANSES para julio 2026
El organismo planea abonar estos beneficios durante el séptimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en julio de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,3%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Quiénes pueden cobrarlas
Las asignaciones están dirigidas principalmente a trabajadores en relación de dependencia, personas que cobren por una ART, trabajadores de temporada o rurales, y quienes perciban la Prestación por Desempleo o la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra. También pueden acceder quienes cobren o hayan cobrado la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Hijo con Discapacidad o la Asignación por Embarazo. Cada prestación tiene además requisitos específicos según el caso.
Un dato importante: el plazo para presentar la solicitud es de dos años a partir de la fecha del hecho que da origen al beneficio y se liquida con los valores vigentes en ese momento.
Cuánto se cobra en julio
Con el aumento del 2,15% aplicado, los montos de julio quedan así:
- Asignación por Nacimiento: $86.295
- Asignación por Adopción: $515.930
- Asignación por Matrimonio: $129.209
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