La Asociación Bancaria llegó a un acuerdo y hay bono de $1.000.000, prepaga gratis y préstamos personales
Un banco privado y La Bancaria acordaron la cobertura de medicina prepaga para todos los empleados, préstamos a tasa baja y un nuevo esquema de bono salarial.
En un histórico entendimiento que resuelve una vieja demanda laboral, la entidad financiera selló un acuerdo con la Asociación Bancaria para cubrir la medicina prepaga del cien por ciento de sus trabajadores. Además, se pactaron reducciones en las tasas de interés y se modificó por completo el pago del bono anual.
Los detalles del nuevo bono por calificación en el Banco Macro
El flamante acuerdo unificó los criterios del incentivo salarial para las áreas centrales de todo el país. Este beneficio económico se abonará en el mes de febrero de 2027, calculándose sobre la base del salario bruto correspondiente a diciembre de 2026.
IMPORTANTE: El Gobierno avaló un salario mínimo inicial de $2.133.000 en paritarias tras anunciar la inflación de julio
Para organizar los pagos, se definieron los siguientes rangos según las métricas de desempeño y calificación:
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Calificaciones 3, 4 y 5: Percibirán entre un 0,90% y un 1,30% del sueldo bruto de diciembre. Esto abarca actualmente al 75% del personal.
Calificación 2: Cobrarán entre el 0,50% y el 0,90% del salario (representa al 20% de la plantilla).
Calificación 1: Recibirán entre un 0% y un 0,50%, pero contarán con el beneficio de un piso mínimo garantizado del 30% del sueldo bruto.
Para amortiguar el impacto en la transición hacia este nuevo sistema, la entidad otorgará un adelanto de $1.000.000 el 17 de octubre, suma que luego será descontada del monto final a percibir. Por su parte, los empleados de la red de sucursales mantendrán el beneficio de monto fijo de esa misma fecha, sumado al premio por RV que ya se encuentra vigente.
La prepaga gratuita y los préstamos personales
Además del fuerte impacto salarial, el convenio rubricado en Buenos Aires saldó una de las principales exigencias históricas del sindicato liderado por Sergio Palazzo: la eliminación de la selectividad en el sistema de salud. A partir de ahora, la empresa se hará cargo de la medicina prepaga de la totalidad de los empleados, garantizando igualdad de condiciones.
Finalmente, se determinó la creación de una mesa de trabajo conjunta entre las autoridades empresariales y la Comisión Gremial Interna. El objetivo principal de este espacio será definir a la brevedad los términos y condiciones para ofrecer préstamos personales con tasas de interés reducidas, mejorando de manera significativa las condiciones y oportunidades financieras de todos los trabajadores de la institución.
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