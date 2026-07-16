La Asociación Bancaria llegó a un acuerdo y hay bono de $1.000.000, prepaga gratis y préstamos personales

La prepaga gratuita y los préstamos personales

Además del fuerte impacto salarial, el convenio rubricado en Buenos Aires saldó una de las principales exigencias históricas del sindicato liderado por Sergio Palazzo: la eliminación de la selectividad en el sistema de salud. A partir de ahora, la empresa se hará cargo de la medicina prepaga de la totalidad de los empleados, garantizando igualdad de condiciones.

Finalmente, se determinó la creación de una mesa de trabajo conjunta entre las autoridades empresariales y la Comisión Gremial Interna. El objetivo principal de este espacio será definir a la brevedad los términos y condiciones para ofrecer préstamos personales con tasas de interés reducidas, mejorando de manera significativa las condiciones y oportunidades financieras de todos los trabajadores de la institución.