Beneficios de ANSES: los descuentos en supermercados y farmacias vigentes para jubilados
Las cadenas ofrecen rebajas de hasta el 15% en alimentos y productos básicos. Conocé los días de beneficio, requisitos y límites de reintegro para este mes.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Tanto los jubilados como los pensionados tienen algunos pequeños beneficios especiales en ciertos rubros para poder hacer sus compras con menos dinero. Entre las propuestas, cadenas se destacan por sus programas de descuentos que buscan beneficiar a millones de argentinos. Con más de 120 sucursales distribuidas a lo largo del país, se ofrecen oportunidades únicas para quienes deseen ahorrar en alimentos, bebidas y otros productos esenciales.
Cómo acceder a los reintegros y promociones especiales utilizando la tarjeta de débito
El programa Beneficios Capital Humano ANSES reúne una amplia red de comercios adheridos en todo el país, con más de 7.000 locales y 12.000 puntos de venta.
A estos beneficios se suman las promociones exclusivas que ofrecen distintas entidades bancarias para sus clientes jubilados y pensionados.
Según el banco y el comercio, las promociones pueden incluir:
- Descuentos directos al momento de pagar.
- Reintegros que se acreditan posteriormente en la cuenta.
- Cuotas sin interés en comercios seleccionados.
- Promociones especiales según el día de la semana.
Supermercados con descuentos para jubilados
Entre las principales cadenas que participan de los acuerdos con Banco Nación se encuentran:
- Carrefour.
- Coto.
- Changomás.
- La Anónima.
- Disco.
- Jumbo.
- Vea.
- Día.
- Josimar.
Cada supermercado puede ofrecer distintos porcentajes de descuento, topes de reintegro y días específicos de vigencia, por lo que conviene consultar las promociones antes de realizar la compra.
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