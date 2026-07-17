Beneficios de ANSES: los descuentos en supermercados y farmacias vigentes para jubilados

Descuentos directos al momento de pagar.

Reintegros que se acreditan posteriormente en la cuenta.

Cuotas sin interés en comercios seleccionados.

Promociones especiales según el día de la semana.

Supermercados con descuentos para jubilados

Entre las principales cadenas que participan de los acuerdos con Banco Nación se encuentran:

Carrefour.

Coto.

Changomás.

La Anónima.

Disco.

Jumbo.

Vea.

Día.

Josimar.

Cada supermercado puede ofrecer distintos porcentajes de descuento, topes de reintegro y días específicos de vigencia, por lo que conviene consultar las promociones antes de realizar la compra.