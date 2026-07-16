Trámites digitales de ANSES: las gestiones clave que se pueden resolver totalmente online
El organismo gubernamental sumó nuevas integraciones sistémicas y validaciones biométricas que expandieron el catálogo de autogestión.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) consolidó su proceso de transformación digital a través de la plataforma virtual y la aplicación móvil Mi ANSES, permitiendo que millones de ciudadanos gestionen sus prestaciones sin necesidad de salir de casa. Últimamente, sumó nuevas integraciones sistémicas y validaciones biométricas que expandieron el catálogo de autogestión.
Los canales digitales no solo funcionan como un visor de datos personales, sino que operan como una verdadera mesa de entradas virtual con validez legal. De esta manera, el listado de trámites que se pueden iniciar, realizar y aprobar de forma 100% online y gratuita ya supera las diez opciones.
Cuáles son los más de diez trámites virtuales que no requieren ir a una oficina presencial
Este ecosistema digital actúa como una mesa de entradas remota donde los usuarios pueden resolver una amplia gama de prestaciones y subsidios de manera autónoma, segura y con plena validez legal.
El catálogo de autogestión en línea incluye 13 trámites fundamentales:
- Consultar el recibo de haberes
- Solicitar la Asignación por Prenatal
- Tramitar la Asignación por Maternidad o Maternidad Down
- Gestionar la Asignación por Matrimonio
- Solicitar la Asignación por Nacimiento o Adopción
- Pedir autorización para el cobro de la Asignación por Hijo con Discapacidad
- Solicitar la Prestación por Desempleo para trabajadores en relación de dependencia
- Solicitar la Prestación por Desempleo para trabajadores de la construcción
- Realizar el cambio de obra social para trabajadores
- Cambiar el medio de cobro de jubilaciones y pensiones
- Elegir el medio de cobro de asignaciones y programas
- Solicitar la Pensión No Contributiva por Invalidez
- Presentar un certificado escolar
Qué necesitás para hacer los trámites online
Para resguardar el secreto previsional y la privacidad patrimonial del usuario, el ingreso a estas funciones requiere de forma obligatoria el uso de la Clave de la Seguridad Social. Esta contraseña personal y secreta funciona como la firma digital del ciudadano dentro de la web de ANSES y el sistema de Atención Virtual.
Su generación es un trámite sencillo que se inicia desde la pantalla principal de la plataforma seleccionando el comando"Creá tu Clave" y validando la identidad mediante preguntas de seguridad. En caso de pérdida o bloqueo de la contraseña, el portal dispone de la opción "Olvidé mi Clave", un asistente digital paso a paso que permite restablecer el acceso de forma inmediata para continuar operando desde cualquier computadora o teléfono celular.
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