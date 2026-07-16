Trámites digitales de ANSES: las gestiones clave que se pueden resolver totalmente online

Su generación es un trámite sencillo que se inicia desde la pantalla principal de la plataforma seleccionando el comando"Creá tu Clave" y validando la identidad mediante preguntas de seguridad. En caso de pérdida o bloqueo de la contraseña, el portal dispone de la opción "Olvidé mi Clave", un asistente digital paso a paso que permite restablecer el acceso de forma inmediata para continuar operando desde cualquier computadora o teléfono celular.