ANSES: cómo es el trámite para activar más de $70.000 en pocos días
El organismo anunció un incremento del 2,3% en cada una de sus prestaciones para el duodécimo mes del año. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció en los últimos días un aumento del 2,3% en todas sus prestaciones. Este ajuste alcanza a jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros programas. Además, el incremento se aplica en el marco de la Ley de Movilidad Jubilatoria, que actualiza los montos para que los usuarios no pierdan poder adquisitivo.
Además, se conoció una asistencia de $85.000 destinada a un grupo puntual de familias y puede combinarse con dos prestaciones del organismo. Además, se confirmó el cronograma de pagos de diciembre para jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH, quienes este mes cobrarán sus haberes con el incremento ya aplicado.
Qué es la Ayuda Escolar Anual de ANSES
ANSES otorga este beneficio en un solo pago a empleados en relación de dependencia, jubilados, pensionados y titulares de la AUH cuyos hijos estén matriculados en una escuela aprobada oficialmente.
También pueden recibirlo las familias de estudiantes adultos, siempre que entreguen los comprobantes que exige el organismo. El valor original es de $42.039, pero en esta oportunidad se suma un refuerzo excepcional que eleva la ayuda a $85.000 por cada hijo.
Qué requisitos deben cumplir las familias
Para recibir este beneficio, las familias deben cargar el Certificado Escolar antes del 31 de diciembre de 2025. Además, si quieren cobrar el 20% acumulado de la AUH, los chicos deben tener más de 5 años, asistir a la escuela, tener el esquema de vacunas al día y cumplir con los controles de salud que se registran en la Libreta AUH.
La asistencia escolar puede certificarse desde los 45 días de nacido, siempre que el niño o niña concurra a un establecimiento educativo autorizado por el Ministerio de Educación.
Cómo tramitar la Ayuda Escolar 2025
- Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Ir a la sección “Hijos” y elegir “Presentar Certificado Escolar”.
- Descargar el formulario de cada hijo.
- Imprimir el documento y llevarlo a la escuela para que lo completen y firmen.
- Subir una foto del formulario firmado desde Mi ANSES.
- Realizar el trámite antes del 31 de diciembre de 2025.
- Acceder a anses.gob.ar para iniciar el proceso.
