ANSES: cómo es el trámite para activar más de $70.000 en pocos días

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció en los últimos días un aumento del 2,3% en todas sus prestaciones. Este ajuste alcanza a jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros programas. Además, el incremento se aplica en el marco de la Ley de Movilidad Jubilatoria, que actualiza los montos para que los usuarios no pierdan poder adquisitivo.