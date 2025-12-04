ANSES: quiénes son los beneficiarios de un bono de $200.000 en diciembre
El organismo dio a conocer los montos de sus programas para el duodécimo mes del año. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ultima detalles antes de comenzar con el pago de sus programas correspondientes a diciembre. Además de los montos actualizados y el calendario de pagos, el organismo también anunció un bono destinado a jubilados y pensionados.
Si bien puede llamarse “bono navideño” por la época del año, en términos oficiales se trata de la continuidad del bono de refuerzo extraordinario que se paga desde hace varios meses. Su monto se encuentra en $70.000.
Conforme la inflación de octubre, que fue del 2,4% mensual, y con base en el vigente régimen de movilidad, ANSES aumentará el monto de la AUH a $ 97.994 netos en diciembre.
Este monto surge del descuento del 20% que se realiza a la prestación bruta que informa el organismo previsional. Ese total se retiene en garantía del cumplimiento de las obligaciones sanitarias y escolares para liquidarse en un solo pago cuando se presente la Libreta AUH.
Los titulares de esta prestación destinada a las familias podrán cobrar el básico más los extras alimentarios correspondientes que se liquidan juntos a los haberes.
Quiénes cobran el bono ANSES de $ 200.000 en diciembre
Hay otros dos adicionales que se pueden recibir en caso de tener un niño menor de 4 años:
- El Complemento Leche que forma parte del Plan 1000 Días.
- La Tarjeta Alimentar (que se cobra según la cantidad de hijos).
En este caso, para las familias con un niño en edad de lactancia se pueden sumar los $ 97.993,60 del haber más la Tarjeta Alimentar por un hijo que asciende a $52.250 y el Complemento Leche de $46.198 para alcanzar los $ 196.000 en diciembre.
Los extras que paga ANSES a las familias
Además del Complemento Leche, ANSES también liquida la Tarjeta Alimentar para alcanzar la canasta de alimentos a todas las familias vulnerables que tengan hijos con el fin de garantizar una nutrición completa.
- Alimentar con 1 hijo $ 52.250
- Alimentar con 2 hijos $ 81.936
- Alimentar con 3 o más hijos $ 108.062
