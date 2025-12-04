ANSES: quiénes son los beneficiarios de un bono de $200.000 en diciembre

Quiénes cobran el bono ANSES de $ 200.000 en diciembre

Hay otros dos adicionales que se pueden recibir en caso de tener un niño menor de 4 años:

El Complemento Leche que forma parte del Plan 1000 Días.

que forma parte del Plan 1000 Días. La Tarjeta Alimentar (que se cobra según la cantidad de hijos).

En este caso, para las familias con un niño en edad de lactancia se pueden sumar los $ 97.993,60 del haber más la Tarjeta Alimentar por un hijo que asciende a $52.250 y el Complemento Leche de $46.198 para alcanzar los $ 196.000 en diciembre.

Los extras que paga ANSES a las familias

Además del Complemento Leche, ANSES también liquida la Tarjeta Alimentar para alcanzar la canasta de alimentos a todas las familias vulnerables que tengan hijos con el fin de garantizar una nutrición completa.