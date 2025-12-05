El Banco Central cambia la metodología para calcular la cotización del dólar
Desde el primer día del 2026, la cotización del dólar oficial se hará mediante un esquema basado en precios promedio ponderados de operaciones efectivamente concertadas.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aprobó una nueva metodología de cálculo para el Tipo de Cambio de Referencia (TCR), que se llevó a cabo considerando las opiniones de los diferentes sectores del mercado recabadas mediante una consulta pública realizada durante noviembre.
La consulta de la autoridad monetaria buscó sustituir el sistema vigente de encuesta de cotizaciones por un esquema basado en precios promedio ponderados de operaciones efectivamente concertadas.
Según el BCRA había informado oportunamente, "el nuevo esquema permitiría contar con un tipo de cambio más transparente, al basarse en operaciones concretas y no en valores declarativos; representativo, al ponderar los montos efectivamente negociados por las entidades con mayor volumen de participación en el mercado; y más preciso, al incorporar mecanismos automáticos de exclusión de valores atípicos".
Cómo se calculará el TCR desde 2026
Regido por la Comunicación A 3500, la metodología de cálculo que entrará en vigencia desde el primer día de 2026 será la siguiente:
- El promedio ponderado de las operaciones concertadas por las entidades financieras en A3 Mercados. Anteriormente el BCRA pedía en tres momentos del día que las entidades le coticen y con esos precios calculaban el TCR.
- El monto mínimo será de U$S500.000.
- Solo se toman en cuenta las operaciones concertadas por pantalla, excluyéndose operaciones por pedido de cotización o canalizadas a través de corredores.
“Entorno financiero más equitativo”
"Este cambio significativo promueve un entorno financiero más equitativo, al reemplazar el esquema anterior basado en encuestas de cotizaciones por una metodología que se sustenta en operaciones concretas y ponderadas por volumen”, revelaron desde el Central a Ámbito.com.
Asimismo indicaron que “esta nueva manera de calcular el TCR contribuye a la transparencia y representatividad del indicador, fortaleciendo la solidez de los datos utilizados por las entidades financieras y los mercados a término domésticos e internacionales".
La entidad también dijo que, con esta medida, el BCRA se alinea con estándares internacionales adoptados por otros bancos centrales.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario