ANSES: el organismo otorgará hasta $150.000 a un grupo de beneficiarios
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el duodécimo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para diciembre, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones. Además, también comunicó un ajuste en cada uno de sus programas luego de que se conociera la inflación de agosto, que fue del 2,3%.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
Quiénes acceden a la AUH
La Asignación Universal por Hijo está dirigida a hogares con chicos menores de 18 años, salvo en casos de discapacidad, donde no existe tope de edad. El beneficio alcanza a quienes se encuentren dentro de alguno de estos grupos:
Personas sin trabajo.
Trabajadores informales.
Empleadas y empleados del servicio doméstico.
Monotributistas sociales.
Para que un adulto pueda solicitarla, debe ser argentino y vivir en el país o ser extranjero o naturalizado con al menos dos años de residencia comprobada. El organismo además exige la presentación anual de la Libreta AUH, documento que valida controles de salud, educación y vacunación de cada menor vinculado al cobro.
Monto de la AUH en diciembre
La ayuda por cada hijo pasa a $122.467. Como todos los meses, ANSES deposita solo el 80% en forma directa y retiene el resto hasta que el titular entregue la Libreta AUH.
Entonces en diciembre el pago efectivo quedará en $97.974 por cada menor habilitado. Pero en el caso de chicos con discapacidad, el valor total sube a $398.697, con un depósito de $318.957.
Los montos de la Tarjeta Alimentar
El programa alimentario complementa la AUH y se deposita junto con la asignación. Los valores estipulados para diciembre son:
Familias con un hijo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres o más hijos: $108.062
Con estos importes, el total que recibirán los hogares queda así:
Hogares con 1 hijo:
AUH: $97.974
Tarjeta Alimentar: $52.250
Total: $150.224
Hogares con 2 hijos:
AUH: $195.948
Tarjeta Alimentar: $81.936
Total: $277.884
Hogares con 3 hijos:
AUH: $293.922
Tarjeta Alimentar: $108.062
Total: $401.984
