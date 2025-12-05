MinutoUno

ANSES: el organismo otorgará hasta $150.000 a un grupo de beneficiarios

El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el duodécimo mes del año.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para diciembre, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones. Además, también comunicó un ajuste en cada uno de sus programas luego de que se conociera la inflación de agosto, que fue del 2,3%.

Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.

Quiénes acceden a la AUH

La Asignación Universal por Hijo está dirigida a hogares con chicos menores de 18 años, salvo en casos de discapacidad, donde no existe tope de edad. El beneficio alcanza a quienes se encuentren dentro de alguno de estos grupos:

  • Personas sin trabajo.

  • Trabajadores informales.

  • Empleadas y empleados del servicio doméstico.

  • Monotributistas sociales.

Para que un adulto pueda solicitarla, debe ser argentino y vivir en el país o ser extranjero o naturalizado con al menos dos años de residencia comprobada. El organismo además exige la presentación anual de la Libreta AUH, documento que valida controles de salud, educación y vacunación de cada menor vinculado al cobro.

Monto de la AUH en diciembre

La ayuda por cada hijo pasa a $122.467. Como todos los meses, ANSES deposita solo el 80% en forma directa y retiene el resto hasta que el titular entregue la Libreta AUH.

Entonces en diciembre el pago efectivo quedará en $97.974 por cada menor habilitado. Pero en el caso de chicos con discapacidad, el valor total sube a $398.697, con un depósito de $318.957.

Los montos de la Tarjeta Alimentar

El programa alimentario complementa la AUH y se deposita junto con la asignación. Los valores estipulados para diciembre son:

  • Familias con un hijo: $52.250

  • Familias con dos hijos: $81.936

  • Familias con tres o más hijos: $108.062

Con estos importes, el total que recibirán los hogares queda así:

Hogares con 1 hijo:

  • AUH: $97.974

  • Tarjeta Alimentar: $52.250

  • Total: $150.224

Hogares con 2 hijos:

  • AUH: $195.948

  • Tarjeta Alimentar: $81.936

  • Total: $277.884

Hogares con 3 hijos:

  • AUH: $293.922

  • Tarjeta Alimentar: $108.062

  • Total: $401.984

