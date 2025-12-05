ANSES: el organismo otorgará hasta $150.000 a un grupo de beneficiarios

Entonces en diciembre el pago efectivo quedará en $97.974 por cada menor habilitado. Pero en el caso de chicos con discapacidad, el valor total sube a $398.697, con un depósito de $318.957.

Los montos de la Tarjeta Alimentar

El programa alimentario complementa la AUH y se deposita junto con la asignación. Los valores estipulados para diciembre son:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

Con estos importes, el total que recibirán los hogares queda así:

Hogares con 1 hijo:

AUH: $97.974

Tarjeta Alimentar: $52.250

Total: $150.224

Hogares con 2 hijos:

AUH: $195.948

Tarjeta Alimentar: $81.936

Total: $277.884

Hogares con 3 hijos: