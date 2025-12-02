ANSES: quiénes son los beneficiarios que podrán acceder al aguinaldo en diciembre
El organismo dio a conocer los montos de sus programas para el duodécimo mes del año. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) ultima detalles antes de comenzar con el pago de sus programas correspondientes a diciembre. Además de los montos actualizados y el calendario de pagos, el organismo también anunció un bono destinado a jubilados y pensionados.
Si bien puede llamarse “bono navideño” por la época del año, en términos oficiales se trata de la continuidad del bono de refuerzo extraordinario que se paga desde hace varios meses. Su monto se encuentra en $70.000.
El Gobierno mantiene esta ayuda como un complemento directo al haber, distinto al aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC). Incluso, no se contempla en la cuenta de este último, ya que es un concepto aparte.
Quiénes no cobran el aguinaldo
ANSES confirmó que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y quienes perciben haberes del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) quedan fuera del pago del SAC.
El organismo explicó que estas prestaciones son de carácter social y no derivan de aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por lo que no generan derecho al aguinaldo.
Esta situación se repite cada año, dado que las asignaciones sociales no integradas al sistema previsional quedan excluidas del cálculo del aguinaldo.
Quiénes sí cobran el aguinaldo
En contraste, jubilados y pensionados no solo recibieron el SAC, sino también un bono extraordinario de $70.000. Este refuerzo se destinó a:
- Jubilados con haber mínimo
- Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
- Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)
El bono fue depositado en la misma fecha que el haber mensual y el aguinaldo, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
