ANSES: cómo es la metodología para cobrar un bono de hasta $85.000 en junio 2026

Qué pautas de edad y escolaridad exige la ANSES para la AUH

Se confirma que los requisitos generales establecidos por el organismo previsional determinan que los menores deben tener entre 45 días y 17 años inclusive. Para las familias con hijos con discapacidad que cobran la AUH de ANSES, no rige ningún límite de edad máxima para acceder al cobro de los $85.000.

Se informa que en el caso de los estudiantes con capacidades diferentes, la regularidad puede acreditarse mediante la constancia de asistencia a talleres de formación laboral, escuelas especiales o centros de rehabilitación habilitados. La Administración Nacional de la Seguridad Social aconseja a las madres y tutores resguardar el comprobante electrónico de carga que emite la plataforma como respaldo técnico ante eventuales demoras impositivas.

Cómo impacta el aumento por movilidad en la Asignación Universal por Hijo

El haber bruto mensual por menor se reconfigurará en $144.959,44 tras aplicarse la actualización automática por movilidad del 2,6% derivada de la inflación de abril. De esta suma indexada, los beneficiarios perciben el 80% neto de libre disponibilidad de forma directa en sus tarjetas de débito.

Calendario de pagos: fechas de cobro de la AUH asociadas al plus escolar en junio de 2026

Se informa que las jornadas de acreditación bancaria se distribuyeron siguiendo el orden correlativo del último dígito de la cédula de identidad de las titulares: