El beneficio de ANSES que se puede reclamar en julio: de qué se trata el dinero extra

madre

padre

representante legal

La persona que realice el trámite deberá acreditar que pagó el servicio de sepelio, funeral o cremación del menor de 19 años.

El truco para cobrar los $15.000 de reintegro: requisitos obligatorios

El subsidio tiene un valor fijo de $15.000 durante julio de 2026. El monto no cambia según el haber que percibía la persona fallecida. El organismo mantiene la misma suma para todos los casos contemplados por la normativa.

La documentación exigida constituye un requisito indispensable para acceder al beneficio. ANSES solo autoriza el pago cuando la persona solicitante demuestra el fallecimiento y acredita que afrontó el costo del servicio funerario.

Cada expediente debe ajustarse a las condiciones establecidas para el supuesto que corresponda. La causa del fallecimiento determina los requisitos específicos y también las personas habilitadas para pedir el reintegro.

Cómo hacer el trámite en ANSES antes de que venza el plazo

El cumplimiento del plazo forma parte de las condiciones para acceder al subsidio. La persona solicitante deberá presentar toda la documentación requerida por el organismo dentro del año a partir de la fecha del fallecimiento del jubilado o pensionado. ANSES evaluará la información presentada antes de autorizar el reintegro.

Paso a paso para realizar el trámite

Presentar:

DNI del solicitante

partida de defunción de la persona fallecida

factura o recibo del servicio de sepelio emitido a tu nombre

constancia de CBU bancaria a tu nombre (para recibir la transferencia)

Iniciar la solicitud:

online: ingresá a la plataforma, cargá tus datos y adjunta la documentación solicitada.

ingresá a la plataforma, cargá tus datos y adjunta la documentación solicitada. presencial: ingresá a "Turnos Anses" para solicitar una cita en la oficina más cercana y presentar la documentación en persona

Verificar el cobro: