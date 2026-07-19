ANSES: las fechas confirmadas de cobro en julio 2026 para jubilados, pensionados y AUH
ANSES confirmó el calendario de pagos correspondiente a julio de 2026 para jubilados, pensionados, titulares de la AUH, Asignación por Embarazo, Pensiones No Contributivas (PNC), PUAM, SUAF y otras prestaciones
Como ocurre cada mes, las fechas de cobro están organizadas según la terminación del DNI. Además, durante julio se aplicó una actualización de haberes por movilidad y continúa vigente el bono extraordinario destinado a quienes perciben los ingresos previsionales más bajos.
El cronograma detallado según la terminación del DNI
Las fechas de pago confirmadas por ANSES para julio son las siguientes:
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio.
- DNI terminados en 2 y 3: 8 de julio.
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio.
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio.
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio.
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio.
- DNI terminado en 2: 13 de julio.
- DNI terminado en 3: 14 de julio.
- DNI terminado en 4: 15 de julio.
- DNI terminado en 5: 16 de julio.
- DNI terminado en 6: 17 de julio.
- DNI terminado en 7: 20 de julio.
- DNI terminado en 8: 21 de julio.
- DNI terminado en 9: 22 de julio.
Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio.
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio.
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio.
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio.
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio.
AUH, PUAM y SUAF
Estas prestaciones comparten el mismo cronograma:
- DNI terminado en 0: 8 de julio.
- DNI terminado en 1: 10 de julio.
- DNI terminado en 2: 13 de julio.
- DNI terminado en 3: 14 de julio.
- DNI terminado en 4: 15 de julio.
- DNI terminado en 5: 16 de julio.
- DNI terminado en 6: 17 de julio.
- DNI terminado en 7: 20 de julio.
- DNI terminado en 8: 21 de julio.
- DNI terminado en 9: 22 de julio.
Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI terminado en 0: 13 de julio.
- DNI terminado en 1: 14 de julio.
- DNI terminado en 2: 15 de julio.
- DNI terminado en 3: 16 de julio.
- DNI terminado en 4: 17 de julio.
- DNI terminado en 5: 20 de julio.
- DNI terminado en 6: 21 de julio.
- DNI terminado en 7: 22 de julio.
- DNI terminado en 8: 23 de julio.
- DNI terminado en 9: 24 de julio.
Montos vigentes
Con el aumento por movilidad aplicado en julio de 2026, los principales valores quedaron establecidos de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $411.959.
- PUAM: $329.430.
- AUH por hijo: $153.414, de los cuales se cobra el 80% ($122.731) y el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.
- Asignación por Embarazo (AUE): $153.414.
Además, continúa vigente el bono extraordinario de hasta $70.000 para quienes perciben la jubilación mínima, la PUAM y las Pensiones No Contributivas. El refuerzo se acredita automáticamente junto con el haber mensual y disminuye de manera proporcional para quienes cobran entre $411.959 y $481.959. Quienes superan ese último monto no reciben el bono.
Por su parte, los titulares de AUH también perciben la Tarjeta Alimentar, con montos que alcanzan los $72.250 para un hijo, $113.299 para dos hijos y $149.425 para familias con tres o más hijos. A ello se suma el Complemento Leche del Plan 1000 Días, que durante julio asciende a $55.841 para quienes cumplen los requisitos establecidos por ANSES.
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