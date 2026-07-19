ANSES: las fechas confirmadas de cobro en julio 2026 para jubilados, pensionados y AUH

DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio.

23 de julio. DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio.

24 de julio. DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio.

27 de julio. DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio.

28 de julio. DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio.

AUH, PUAM y SUAF

Estas prestaciones comparten el mismo cronograma:

DNI terminado en 0: 8 de julio.

8 de julio. DNI terminado en 1: 10 de julio.

10 de julio. DNI terminado en 2: 13 de julio.

13 de julio. DNI terminado en 3: 14 de julio.

14 de julio. DNI terminado en 4: 15 de julio.

15 de julio. DNI terminado en 5: 16 de julio.

16 de julio. DNI terminado en 6: 17 de julio.

17 de julio. DNI terminado en 7: 20 de julio.

20 de julio. DNI terminado en 8: 21 de julio.

21 de julio. DNI terminado en 9: 22 de julio.

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminado en 0: 13 de julio.

13 de julio. DNI terminado en 1: 14 de julio.

14 de julio. DNI terminado en 2: 15 de julio.

15 de julio. DNI terminado en 3: 16 de julio.

16 de julio. DNI terminado en 4: 17 de julio.

17 de julio. DNI terminado en 5: 20 de julio.

20 de julio. DNI terminado en 6: 21 de julio.

21 de julio. DNI terminado en 7: 22 de julio.

22 de julio. DNI terminado en 8: 23 de julio.

23 de julio. DNI terminado en 9: 24 de julio.

Montos vigentes

Con el aumento por movilidad aplicado en julio de 2026, los principales valores quedaron establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $411.959.

$411.959. PUAM: $329.430.

$329.430. AUH por hijo: $153.414, de los cuales se cobra el 80% ($122.731) y el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

$153.414, de los cuales se cobra el y el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH. Asignación por Embarazo (AUE): $153.414.

Además, continúa vigente el bono extraordinario de hasta $70.000 para quienes perciben la jubilación mínima, la PUAM y las Pensiones No Contributivas. El refuerzo se acredita automáticamente junto con el haber mensual y disminuye de manera proporcional para quienes cobran entre $411.959 y $481.959. Quienes superan ese último monto no reciben el bono.

Por su parte, los titulares de AUH también perciben la Tarjeta Alimentar, con montos que alcanzan los $72.250 para un hijo, $113.299 para dos hijos y $149.425 para familias con tres o más hijos. A ello se suma el Complemento Leche del Plan 1000 Días, que durante julio asciende a $55.841 para quienes cumplen los requisitos establecidos por ANSES.