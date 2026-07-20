Asistencia en julio: a qué monto llega el programa de Acompañamiento Social de ANSES
Los montos confirmados de la prestación que brinda el ente estatal a sus beneficiarios para el séptimo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el monto y la fecha de pago para beneficiarios del Plan de Acompañamiento Social, uno de los programas sociales que absolvieron a los titulares del ex Potenciar Trabajo.
Se trata de uno de los programas orientados a facilitar la reinserción laboral de las personas mediante asignaciones fijas y capacitación, sumando así herramientas para la mejora de competencias laborales. Los beneficiarios podrán mejorar su empleabilidad y facilitar su inclusión en el mercado laboral mediante programas de orientaciones y apoyo integral para acceder a un trabajo formal.
La prestación es una suma fija mensual y no remunerativa, y busca ofrecer un respaldo económico a personas en situación de vulnerabilidad.
Cuál es el monto para el Programa Acompañamiento Social de ANSES en julio 2026
El Programa Acompañamiento Social continúa abonando $78.000 durante julio de 2026, sin modificaciones respecto del mes anterior. Hasta ahora, el organismo previsional no comunicó una actualización del monto para los próximos meses.
En julio, el depósito se realizó el viernes 3, y habitualmente se efectúa antes del quinto día hábil de cada mes.
La reciente decisión sobre el Programa Volver al Trabajo, creado también tras la disolución del ex Potenciar Trabajo, generó interrogantes acerca del futuro del Programa Acompañamiento Social, ya que ambas iniciativas nacieron como parte de la misma reorganización impulsada por el Ministerio de Capital Humano.
Las dudas surgieron luego de que la Cámara Federal de San Martín dejara sin efecto la medida cautelar que obligaba al Ministerio a sostener el funcionamiento de Volver al Trabajo. Como consecuencia de ese fallo, el programa finalizará en agosto y más de 900.000 personas en todo el país dejarán de percibir el pago mensual de $78.000.
Con esta resolución judicial, el Ministerio de Capital Humano ya no tendrá la obligación de mantener las transferencias correspondientes a Volver al Trabajo, lo que le permitirá avanzar con el cierre definitivo de esa política pública.
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