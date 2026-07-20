Asistencia en julio: a qué monto llega el programa de Acompañamiento Social de ANSES

La reciente decisión sobre el Programa Volver al Trabajo, creado también tras la disolución del ex Potenciar Trabajo, generó interrogantes acerca del futuro del Programa Acompañamiento Social, ya que ambas iniciativas nacieron como parte de la misma reorganización impulsada por el Ministerio de Capital Humano.

Las dudas surgieron luego de que la Cámara Federal de San Martín dejara sin efecto la medida cautelar que obligaba al Ministerio a sostener el funcionamiento de Volver al Trabajo. Como consecuencia de ese fallo, el programa finalizará en agosto y más de 900.000 personas en todo el país dejarán de percibir el pago mensual de $78.000.

Con esta resolución judicial, el Ministerio de Capital Humano ya no tendrá la obligación de mantener las transferencias correspondientes a Volver al Trabajo, lo que le permitirá avanzar con el cierre definitivo de esa política pública.