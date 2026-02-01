ANSES: cómo sacar la Certificación Negativa, el documento clave para pedir planes y ayudas
Acredita que no se registran ingresos ni aportes. Es fundamental para tramitar ayudas sociales y obras sociales. Se baja gratis desde la web con el CUIL.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) exige ciertos requisitos esenciales al momento de gestionar diferentes beneficios y programas. Entre ellos, la Certificación Negativa se presenta como el documento clave que acredita que una persona no posee ingresos registrados, aportes previsionales ni percepciones activas del organismo.
Con el comienzo de 2026, contar con esta constancia se vuelve un paso fundamental para quienes necesitan acceder a programas sociales, trámites financieros o afiliaciones, ya que permite gestionar cada proceso de manera ágil y segura.
Para qué sirve la Certificación Negativa y por qué me la piden
La Certificación Negativa de ANSES funciona como un respaldo oficial que permite demostrar ante cualquier organismo o institución que una persona no registra ingresos, aportes ni beneficios activos. Este documento suele gestionarse en estos casos:
- Acceso a programas sociales: necesario para solicitar ayudas o beneficios del Ministerio de Capital Humano.
- Afiliación a obras de salud: las entidades lo piden para confirmar que no existe otra cobertura activa.
- Trámites financieros: requisito frecuente al gestionar créditos o productos bancarios, certificando la falta de ingresos registrados.
Qué información acredita la Certificación Negativa
Al generar este documento, el organismo confirma que la persona no tiene actividad en ninguna de estas áreas:
- Empleo registrado: certifica que la persona no tiene relación laboral formal ni aportes como autónomo o monotributista.
- Asignaciones sociales: demuestra que no se reciben beneficios como Asignación Universal por Hijo (AUH), Progresar o Asignación por Embarazo (AUE).
- Prestaciones previsionales o de desempleo: confirma que no se cobran jubilaciones, pensiones ni subsidios por desempleo.
- Monotributo Social: indica si la persona está o no registrada en esta categoría específica.
Cómo sacar la Certificación Negativa
El trámite se completa completamente digital desde el sitio oficial de ANSES, sin necesidad de acudir a oficinas ni pedir turnos con anticipación. Estos son los pasos a seguir:
- Ingresar al portal de ANSES con CUIT o CUIL.
- Descargar el PDF del comprobante al instante.
- La certificación es válida 30 días y no necesita sellos ni firmas.
