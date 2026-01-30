ANSES: el procedimiento para obtener el dinero retenido de la AUH
Este monto retenido durante el año se libera en marzo, cuando los usuarios presentan los documentos solicitados por el organismo. Los detalles en la nota.
Para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Libreta AUH se presenta como un documento clave que permite certificar la escolaridad, calendario de vacunación y controles médicos de cada niño. Por este motivo, la presentación es clave para liberar el 20% del dinero retenido de la prestación durante todo el 2025.
En este contexto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la prórroga del plazo para realizar la carga de la Libreta AUH, que ahora podrá completarse hasta el 31 de marzo. Para cobrar este monto, se debe presentar la Libreta antes de la fecha establecida, de lo contrario el usuario perderá el beneficio.
Cuáles son los requisitos para recuperar el 20% retenido
ANSES paga de forma automática el 80% de la Asignación Universal por Hijo, ya que el porcentaje restante queda retenido y se libera únicamente cuando se comprueba que los chicos realizaron los controles médicos obligatorios, tienen las vacunas al día y asisten regularmente a la escuela. Si ese paso no se cumple, el monto acumulado no se habilita.
Para validar esa información es indispensable obtener el formulario oficial desde la plataforma Mi ANSES. El documento debe contar con la certificación correspondiente de una institución educativa y un efector de salud. Además, esta gestión es un requisito clave para cobrar prestaciones complementarias, como la Ayuda Escolar Anual.
Por otro lado, la carga de la libreta puede hacerse por internet, en los operativos que ANSES despliega en distintos barrios o directamente en sus delegaciones, sin necesidad de sacar turno.
El plazo límite para tramitar el cobro y cómo completarlo
ANSES estableció que la Libreta AUH 2025 podrá presentarse hasta el 31 de marzo de 2026. Quienes cumplan con el trámite dentro de ese plazo podrán cobrar el 20% retenido durante el año anterior. Estos son los pasos a seguir:
- Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave de la seguridad social.
- Verificar los datos pendientes de cada hijo.
- Descargar la Libreta AUH correspondiente.
- Imprimir el formulario.
- Completarlo en la escuela y en el centro de salud, con firma y sello.
- Sacar una foto clara del formulario completo.
- Volver a cargar la libreta en Mi ANSES para finalizar el trámite.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario