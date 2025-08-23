ANSES lanza créditos de hasta $1.350.000 para AUH y SUAF: cómo solicitarlos
El organismo anunció este extra junto con el calendario de pagos de agosto. Conocé todos los detalles en la nota.
Durante los últimos días de julio, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer una serie de noticias importantes y muy esperadas por los beneficiarios, como el incremento del 1,62% de cada prestación y el cronograma de pagos para agosto. Aunque también anunció un extra para un selecto grupo de grupo que decida acceder al crédito.
Los jubilados y pensionados ya pueden acceder a un préstamo 100% online del Banco Nación, con plazos de hasta 72 meses y montos que dependen de los ingresos netos. Este crédito permite organizar el pago de gastos imprevistos, mejoras en el hogar o cualquier necesidad personal, con la comodidad de que las cuotas se descuentan de forma automática del haber mensual o de la cuenta del Banco Nación.
Quiénes pueden acceder a los créditos
Los préstamos están dirigidos a:
-
Beneficiarios de AUH y SUAF con haberes acreditados en Banco Nación o Banco Provincia.
Mayores de 18 años, con residencia en Argentina.
Con cuenta bancaria activa y Clave Digital y CUIL en funcionamiento.
Que mantengan buen historial crediticio.
Con ingresos que no superen los $317.800, equivalente al salario mínimo vigente en julio 2025.
Cómo se solicita el crédito online
Los créditos ofrecen:
-
Monto mínimo: $100.000
Monto máximo: $1.350.000
Plazos: de 12 a 72 meses
TNA: 79%
CFTEA: 114,92%
Cuotas fijas durante todo el préstamo
Esto permite prever el gasto mensual, aunque en plazos más largos los intereses acumulados pueden ser significativos.
El trámite se hace de forma 100% digital en los homebanking de Banco Nación o Banco Provincia:
-
Ingresar a la web oficial del banco.
Seleccionar “Créditos para beneficiarios de ANSES”.
Iniciar sesión con usuario y clave digital.
Indicar el tipo de beneficio (AUH o SUAF).
Elegir monto y plazo.
Confirmar la solicitud.
La acreditación se realiza en menos de 48 horas hábiles en la cuenta bancaria del solicitante.
