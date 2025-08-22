Confirman nuevos créditos ANSES de casi $3millones: cómo saber si se puede acceder

Un crédito de $2.600.000 a 24 meses arroja una cuota inicial de $218.464 .

El ingreso mínimo requerido para acceder a ese financiamiento es de $624.183 .

La tasa aplicada es fija del 79%, con un costo financiero total efectivo cercano al 115% anual.

Estos valores son orientativos, ya que la aprobación definitiva siempre depende de la evaluación crediticia del banco.

Ajuste de variables: la herramienta que facilita la decisión

Una de las ventajas del simulador es que no se limita a un monto o plazo estándar. El solicitante puede elegir sumas más bajas, desde $100.000, y extender los pagos hasta 72 meses.

De este modo, el sistema recalcula automáticamente:

Cuota mensual estimada.

Ingreso mínimo necesario.

Intereses aplicados.

Esto permite a cada persona ajustar el crédito a su realidad económica.

Quiénes pueden pedir un crédito con AUH o SUAF

ANSES establece requisitos básicos que tanto AUH (Asignación Universal por Hijo) como SUAF (Asignación Familiar por Hijo) deben cumplir para poder acceder a un préstamo en Banco Nación o Banco Provincia:

Ser titular de AUH o SUAF.

Cobrar la asignación en Banco Nación o Banco Provincia.

Tener una cuenta activa a nombre del solicitante.

Ser mayor de 18 años y residir en Argentina.

No superar el tope de ingresos de $317.800, establecido según el salario mínimo vigente a julio de 2025.

Además, los bancos pueden aplicar filtros adicionales como: