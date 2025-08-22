Confirman nuevos créditos ANSES de casi $3millones: cómo saber si se puede acceder
Se gestiona desde la computadora o el celular, permite organizar gastos imprevistos, mejoras en el hogar o cualquier necesidad personal.
Durante los últimos días de julio, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer una serie de noticias importantes y muy esperadas por los beneficiarios, como el incremento del 1,62% de cada prestación y el cronograma de pagos para agosto. Aunque también anunció un extra para un selecto grupo de grupo que decida acceder al crédito.
Los jubilados y pensionados ya pueden acceder a un préstamo 100% online del Banco Nación, con plazos de hasta 72 meses y montos que dependen de los ingresos netos. Este crédito permite organizar el pago de gastos imprevistos, mejoras en el hogar o cualquier necesidad personal, con la comodidad de que las cuotas se descuentan de forma automática del haber mensual o de la cuenta del Banco Nación.
Cómo funcionan los simuladores de ANSES en Banco Nación y Banco Provincia
El acceso es simple. Con solo el número de CUIL, la clave digital activa y el hecho de cobrar la asignación o jubilación en el banco correspondiente, el usuario ya puede iniciar el proceso.
El simulador del Banco Provincia, por ejemplo, es uno de los más consultados. Cualquier beneficiario puede ingresar el monto deseado y el plazo de devolución para obtener en segundos un cálculo estimativo de su préstamo.
Para ilustrar:
-
Un crédito de $2.600.000 a 24 meses arroja una cuota inicial de $218.464.
El ingreso mínimo requerido para acceder a ese financiamiento es de $624.183.
La tasa aplicada es fija del 79%, con un costo financiero total efectivo cercano al 115% anual.
Estos valores son orientativos, ya que la aprobación definitiva siempre depende de la evaluación crediticia del banco.
Ajuste de variables: la herramienta que facilita la decisión
Una de las ventajas del simulador es que no se limita a un monto o plazo estándar. El solicitante puede elegir sumas más bajas, desde $100.000, y extender los pagos hasta 72 meses.
De este modo, el sistema recalcula automáticamente:
-
Cuota mensual estimada.
-
Ingreso mínimo necesario.
-
Intereses aplicados.
Esto permite a cada persona ajustar el crédito a su realidad económica.
Quiénes pueden pedir un crédito con AUH o SUAF
ANSES establece requisitos básicos que tanto AUH (Asignación Universal por Hijo) como SUAF (Asignación Familiar por Hijo) deben cumplir para poder acceder a un préstamo en Banco Nación o Banco Provincia:
-
Ser titular de AUH o SUAF.
-
Cobrar la asignación en Banco Nación o Banco Provincia.
-
Tener una cuenta activa a nombre del solicitante.
-
Ser mayor de 18 años y residir en Argentina.
-
No superar el tope de ingresos de $317.800, establecido según el salario mínimo vigente a julio de 2025.
Además, los bancos pueden aplicar filtros adicionales como:
-
Historial crediticio (pagos atrasados o deudas impagas pueden afectar la aprobación).
Situaciones financieras irregulares, por ejemplo, embargos judiciales.
