Becas Progresar septiembre 2026: cómo consultar con el CUIL si cobrás en Mi ANSES.

El procedimiento dentro de Mi ANSES se realiza de la siguiente manera:

Iniciar sesión en la app oficial o en la web de ANSES , con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

, con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dirigirse a la sección «Atención Virtual» y hacer clic en «Iniciar consulta«.

Seleccionar la solapa de «Consultas rápidas«.

Elegir la opción «Estado de tu liquidación de Progresar» para verificar el detalle del expediente y las fechas estimadas de desembolso.

Desde el organismo recordaron que la evaluación socioeconómica y académica, que realiza la Secretaría de Educación, no cuenta con un plazo fijo, por lo que las altas y aprobaciones de haberes se publican de forma gradual.