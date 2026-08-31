Jubilados de ANSES: quiénes accederán a cobrar casi $500.000 en septiembre
El organismo planea abonar estos beneficios durante el noveno mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,1%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Cuánto se cobra de jubilación mínima con el bono de $70.000
Con el reajuste mensual por movilidad previsional del 2,1%, el dinero de bolsillo para los beneficiarios del haber mínimo se compone de la siguiente forma:
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Haber mínimo mensual: se ubica en $428.591,22 netos en el recibo.
Bono extraordinario del Gobierno: se liquida en $70.000 íntegros sin descuentos.
Total consolidado en mano: garantiza un piso de $498.591,22 netos de bolsillo.
Jubilación máxima ordinaria: trepa a un tope de $2.884.013,07 brutos mensuales (sin bono).
Cómo saber si me corresponde el bono completo o el proporcional
La asignación del adicional económico de ANSES opera según los siguientes parámetros de ingresos:
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Bono completo de $70.000: destinado a quienes cobran el haber mínimo de $428.591,22, titulares de la PUAM ($342.872,98 de básico más bono, totalizando $412.872,98 finales) y Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez ($300.013,86 de base más bono, sumando $370.013,86 finales). Madres de 7 hijos perciben el total de $498.591,22.
Bono proporcional: se acredita a quienes tienen un básico superior a $428.591,22 pero inferior a $498.591,22, liquidando la diferencia exacta hasta alcanzar dicho tope.
Sin bono extraordinario: quienes superan el umbral de los $498.591,22 mensuales cobran únicamente su haber indexado por inflación.
Cómo consultar el recibo y verificar la liquidación en Mi ANSES
El cobro del refuerzo extraordinario se acredita de forma directa sin inscripción previa. Para chequear la liquidación detallada, el titular debe ingresar a la plataforma Mi ANSES o a la app oficial con CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionando la pestaña "Jubilados y Pensionados" y luego "Consulta de recibos" para constatar los conceptos percibidos.
Cuáles son las fechas de cobro confirmadas para los jubilados en septiembre
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DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre de 2026.
DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre de 2026.
DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre de 2026.
DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre de 2026.
DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre de 2026.
DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre de 2026.
DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre de 2026.
DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre de 2026.
DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre de 2026.
DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre de 2026.
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