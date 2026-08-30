Tarjeta Alimentar de ANSES en septiembre: montos confirmados y beneficiarios

Familias con un hijo: $72.250.

$72.250. Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE): $72.250.

$72.250. Familias con dos hijos: $113.299.

$113.299. Familias con tres hijos o más: $149.425.

El beneficio alcanza a diferentes grupos que cobran prestaciones sociales. Entre ellos se encuentran los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años, las personas embarazadas a partir de los tres meses que reciben la Asignación por Embarazo y los titulares de la AUH por Hijo con Discapacidad, en este último caso sin límite de edad.

También están incluidas las madres que cobran una Pensión No Contributiva por tener siete hijos o más. La incorporación al programa se realiza automáticamente cuando ANSES detecta que se cumplen los requisitos correspondientes.

Por este motivo, es fundamental que los beneficiarios mantengan actualizados sus datos personales y familiares en Mi ANSES. Esa información es utilizada por el organismo para determinar quiénes reúnen las condiciones para acceder al beneficio y realizar correctamente las acreditaciones.

La Tarjeta Alimentar está destinada principalmente a acompañar los gastos vinculados con la alimentación de las familias. De esta manera, septiembre comenzará sin cambios en sus valores y cada titular recibirá el monto correspondiente de acuerdo con la cantidad de hijos y el tipo de prestación que perciba.