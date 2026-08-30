Tarjeta Alimentar de ANSES en septiembre: montos confirmados y beneficiarios
Los valores dependerán de la cantidad de hijos de cada familia y el beneficio se acreditará automáticamente a quienes cumplan los requisitos.
La Tarjeta Alimentar de ANSES continuará vigente durante septiembre de 2026 para los grupos alcanzados por el programa. El beneficio busca acompañar a las familias en la compra de alimentos y se entrega junto con determinadas asignaciones administradas por el organismo previsional.
Para el próximo mes, los montos se mantendrán sin modificaciones y continuarán dependiendo de la cantidad de hijos que integren cada grupo familiar. A diferencia de otras prestaciones que se actualizan periódicamente de acuerdo con la inflación, la Tarjeta Alimentar no cuenta con un mecanismo automático de aumento vinculado al IPC.
Esto significa que una modificación en los valores requiere una decisión específica del Gobierno. Por este motivo, durante septiembre continuará aplicándose el mismo esquema que se encontraba vigente previamente.
Además, no es necesario realizar una inscripción para recibir la Tarjeta Alimentar. ANSES determina automáticamente quiénes cumplen las condiciones mediante el cruce de información con el Ministerio de Capital Humano.
Qué pasa con la Tarjeta Alimentar en septiembre 2026
Durante septiembre de 2026, los beneficiarios seguirán cobrando los mismos importes establecidos según la composición de cada familia. De acuerdo con el esquema vigente, los montos serán los siguientes:
- Familias con un hijo: $72.250.
- Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE): $72.250.
- Familias con dos hijos: $113.299.
- Familias con tres hijos o más: $149.425.
El beneficio alcanza a diferentes grupos que cobran prestaciones sociales. Entre ellos se encuentran los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años, las personas embarazadas a partir de los tres meses que reciben la Asignación por Embarazo y los titulares de la AUH por Hijo con Discapacidad, en este último caso sin límite de edad.
También están incluidas las madres que cobran una Pensión No Contributiva por tener siete hijos o más. La incorporación al programa se realiza automáticamente cuando ANSES detecta que se cumplen los requisitos correspondientes.
Por este motivo, es fundamental que los beneficiarios mantengan actualizados sus datos personales y familiares en Mi ANSES. Esa información es utilizada por el organismo para determinar quiénes reúnen las condiciones para acceder al beneficio y realizar correctamente las acreditaciones.
La Tarjeta Alimentar está destinada principalmente a acompañar los gastos vinculados con la alimentación de las familias. De esta manera, septiembre comenzará sin cambios en sus valores y cada titular recibirá el monto correspondiente de acuerdo con la cantidad de hijos y el tipo de prestación que perciba.
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