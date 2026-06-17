ANSES: confirman las fechas de cobro de la AUH y Tarjeta Alimentar con aumento para junio 2026
El organismo planea abonar estos beneficios durante el sexto mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en junio de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,6%, también se va a pagar medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. Al aumento mensual, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Cuánto cobran los jubilados en junio 2026
La movilidad previsional aplicará un incremento del 2,58%, equivalente a la inflación registrada en abril. Como resultado, la jubilación mínima ascenderá a $403.318 brutos. El ingreso mínimo mensual alcanzará los $473.318 brutos.
Además, los jubilados y pensionados recibirán la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo. Este adicional equivale al 50% del mejor haber percibido durante el semestre. Para quienes cobran la jubilación mínima, el monto total de junio, considerando haber mensual, bono y aguinaldo, llegará a aproximadamente $674.977 brutos.
El ajuste de junio toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, que se ubicó en torno al 2,6%, reflejando una moderación respecto de los registros observados durante 2025.
Cuánto cobran las asignaciones en junio 2026
La AUH se comenzará a pagar desde el 8 de junio, y siguiendo la finalización del DNI. El monto actualizado de la AUH es de $144.932 por menor de 18 años. De este total, ANSES deposita el 80% mensualmente, es decir, $115.945,60 en mano, y retiene el 20% restante ($28.986,40) hasta la presentación anual de la Libreta de salud y educación.
Para la AUH por Hijo con Discapacidad, el valor asciende a $471.915, de los cuales se cobran $377.532 en mano y se retienen $94.383. Para la Asignación Familiar por Hijo (trabajadores en blanco y monotributistas del Tramo I), el monto es de $72.474 por hijo. Si el hijo presenta discapacidad, el monto es de $235.967 mensuales.
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