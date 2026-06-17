ANSES: confirman las fechas de cobro de la AUH y Tarjeta Alimentar con aumento para junio 2026

El ajuste de junio toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, que se ubicó en torno al 2,6%, reflejando una moderación respecto de los registros observados durante 2025.

Cuánto cobran las asignaciones en junio 2026

La AUH se comenzará a pagar desde el 8 de junio, y siguiendo la finalización del DNI. El monto actualizado de la AUH es de $144.932 por menor de 18 años. De este total, ANSES deposita el 80% mensualmente, es decir, $115.945,60 en mano, y retiene el 20% restante ($28.986,40) hasta la presentación anual de la Libreta de salud y educación.

Para la AUH por Hijo con Discapacidad, el valor asciende a $471.915, de los cuales se cobran $377.532 en mano y se retienen $94.383. Para la Asignación Familiar por Hijo (trabajadores en blanco y monotributistas del Tramo I), el monto es de $72.474 por hijo. Si el hijo presenta discapacidad, el monto es de $235.967 mensuales.