Beneficios de ANSES: la lista completa de descuentos para jubilados durante agosto
Durante agosto, los jubilados y pensionados que cobran por ANSES pueden acceder a descuentos, reintegros, cuotas sin interés y promociones en distintos comercios.
En medio de un escenario donde el aumento de los precios impacta con fuerza en el bolsillo de los adultos mayores, los beneficios destinados a jubilados y pensionados de ANSES se convierten en una alternativa para reducir los gastos diarios.
Gracias a convenios con bancos y una extensa red de comercios adheridos, quienes perciben sus haberes a través del organismo pueden aprovechar descuentos, promociones, reintegros y facilidades de pago en la compra de productos y servicios de uso cotidiano.
A lo largo de agosto de 2026, los jubilados y pensionados que cobran por ANSES con tarjeta de débito tienen acceso a rebajas en supermercados, farmacias, perfumerías, ópticas, estaciones de servicio y otros rubros.
Además, distintas entidades bancarias ofrecen beneficios adicionales, como devolución de dinero y cuotas sin interés. Antes de realizar una compra, se recomienda revisar las condiciones, los topes de reintegro y los días de vigencia de cada promoción para aprovechar al máximo estos beneficios.
La lista completa de descuentos de ANSES para jubilados en agosto 2026
Los beneficios para jubilados y pensionados se ofrecen mediante la red Beneficios Capital Humano ANSES, un programa que reúne a más de 7.000 comercios adheridos y alrededor de 12.000 puntos de venta distribuidos en distintas localidades de la Argentina.
Entre las principales cadenas de supermercados que participan de esta iniciativa se encuentran Carrefour, Coto, Changomás, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea, Día y Josimar. A su vez, la propuesta de ANSES también alcanza a otros rubros esenciales, como farmacias, perfumerías, ópticas, estaciones de servicio y numerosos comercios adheridos de diferentes actividades.
La modalidad de aplicación de los descuentos depende de cada comercio. En algunos casos, la rebaja se realiza de forma automática al momento de pagar la compra, mientras que en otros el beneficio se acredita posteriormente mediante un reintegro en la cuenta bancaria donde el beneficiario de ANSES cobra su haber o en la tarjeta utilizada para efectuar el pago.
Qué descuentos ofrecen los bancos para jubilados
A los beneficios que ofrece ANSES se suman las promociones exclusivas que distintas entidades financieras ponen a disposición de sus clientes jubilados y pensionados, con descuentos y facilidades de pago en una amplia variedad de comercios.
Entre las propuestas más destacadas se encuentran las de Banco Galicia, que brinda hasta un 25% de descuento y la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés en supermercados, farmacias y ópticas adheridas, siempre respetando los topes y condiciones establecidos. Por su parte, Banco Supervielle ofrece hasta un 50% de descuento en farmacias seleccionadas, un 20% de ahorro los martes en supermercados participantes y un 10% de rebaja en estaciones de servicio Shell.
Como estas promociones pueden cambiar de acuerdo con las campañas comerciales de cada banco, se recomienda consultar las condiciones vigentes antes de concretar una compra. De esta manera, los jubilados podrán confirmar los porcentajes de descuento, los límites de reintegro y los comercios incluidos en cada beneficio.
Desde ANSES también aconsejan realizar las compras con la tarjeta de débito asociada al cobro de la jubilación o pensión. Al utilizar ese medio de pago, el sistema reconoce automáticamente al beneficiario y aplica el descuento o el reintegro correspondiente, según la promoción vigente.
Para aprovechar al máximo estos beneficios, es recomendable tener en cuenta los siguientes puntos:
- Comprobar que el comercio esté adherido a la red de beneficios.
- Revisar los topes de reintegro y los días de vigencia de cada promoción.
- Verificar si el ahorro se aplica en el acto o se acredita posteriormente como devolución.
- Consultar las promociones exclusivas del banco donde se perciben los haberes de ANSES.
- Guardar los comprobantes de pago para poder realizar un reclamo si el beneficio no se acredita correctamente.
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