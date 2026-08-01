Beneficios de ANSES: la lista completa de descuentos para jubilados durante agosto

Entre las principales cadenas de supermercados que participan de esta iniciativa se encuentran Carrefour, Coto, Changomás, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea, Día y Josimar. A su vez, la propuesta de ANSES también alcanza a otros rubros esenciales, como farmacias, perfumerías, ópticas, estaciones de servicio y numerosos comercios adheridos de diferentes actividades.

La modalidad de aplicación de los descuentos depende de cada comercio. En algunos casos, la rebaja se realiza de forma automática al momento de pagar la compra, mientras que en otros el beneficio se acredita posteriormente mediante un reintegro en la cuenta bancaria donde el beneficiario de ANSES cobra su haber o en la tarjeta utilizada para efectuar el pago.

Qué descuentos ofrecen los bancos para jubilados

A los beneficios que ofrece ANSES se suman las promociones exclusivas que distintas entidades financieras ponen a disposición de sus clientes jubilados y pensionados, con descuentos y facilidades de pago en una amplia variedad de comercios.

Entre las propuestas más destacadas se encuentran las de Banco Galicia, que brinda hasta un 25% de descuento y la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés en supermercados, farmacias y ópticas adheridas, siempre respetando los topes y condiciones establecidos. Por su parte, Banco Supervielle ofrece hasta un 50% de descuento en farmacias seleccionadas, un 20% de ahorro los martes en supermercados participantes y un 10% de rebaja en estaciones de servicio Shell.

Como estas promociones pueden cambiar de acuerdo con las campañas comerciales de cada banco, se recomienda consultar las condiciones vigentes antes de concretar una compra. De esta manera, los jubilados podrán confirmar los porcentajes de descuento, los límites de reintegro y los comercios incluidos en cada beneficio.

Desde ANSES también aconsejan realizar las compras con la tarjeta de débito asociada al cobro de la jubilación o pensión. Al utilizar ese medio de pago, el sistema reconoce automáticamente al beneficiario y aplica el descuento o el reintegro correspondiente, según la promoción vigente.

Para aprovechar al máximo estos beneficios, es recomendable tener en cuenta los siguientes puntos: