ANSES: las fechas confirmadas para el cobro de las Asignaciones Familiares en agosto

Tarjeta Alimentar y SUAF

Las familias que perciben la Tarjeta Alimentar junto con las Asignaciones Familiares recibirán ambos conceptos en la misma fecha de cobro. La acreditación se realiza de manera automática en la cuenta bancaria registrada.

Esta modalidad permite que el haber actualizado y el monto correspondiente a la Tarjeta Alimentar estén disponibles al mismo tiempo.

Antes de la fecha de pago, los beneficiarios pueden ingresar a la sección "Cuándo y dónde cobro" del sitio oficial de ANSES utilizando su número de CUIL. Allí podrán verificar el estado de la liquidación, la fecha asignada y la entidad de pago correspondiente.

Asimismo, el organismo recomienda consultar únicamente sus canales oficiales para acceder a información actualizada sobre montos, cronogramas y prestaciones.