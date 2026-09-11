ANSES confirmó el aumento de la PUAM en septiembre 2026: cuánto queda con el bono

Haber mensual de la PUAM: $342.906,56.

$342.906,56. Bono extraordinario: $70.000.

$70.000. Total bruto a cobrar: $412.906,56.

Cuándo se paga la PUAM

El cronograma de la prestación coincide con el calendario de jubilados y pensionados que reciben haberes mínimos. Durante septiembre de 2026, las acreditaciones se realizan de manera escalonada de acuerdo con la terminación del DNI de cada titular. Los pagos comienzan el martes 8 de septiembre y continúan durante la segunda y tercera semana del mes.

Cabe señalar que no es necesario realizar un trámite para percibir el aumento ni para recibir el bono si el beneficio continúa vigente. En los casos de pensiones compartidas entre varios copartícipes, el refuerzo se considera otorgado a un único titular.

Quiénes pueden solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor

La PUAM está destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los requisitos para acceder a una jubilación o pensión contributiva. A diferencia de la jubilación ordinaria, no exige completar 30 años de aportes y mantiene la misma edad mínima para mujeres y varones.

Para obtenerla, la persona no puede cobrar una jubilación, pensión o retiro de carácter contributivo o no contributivo. Si recibe alguna prestación incompatible, debe renunciar a ella antes de iniciar la solicitud. También es necesario mantener la residencia en la Argentina mientras se cobra el beneficio.

Además del ingreso mensual, los beneficiarios acceden a la cobertura médica de PAMI.