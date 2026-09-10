Preocupante alerta por diluvio, con tormentas y granizo: a qué hora llega y qué zonas afectará.

En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de estos territorios indica que habrá tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Por supuesto, gran parte de la provincia de Buenos Aires estará azotada por intensos vientos.

Lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Alerta por tormentas y granizo: las advertencias del SMN