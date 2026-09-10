Preocupante alerta por diluvio, con tormentas y granizo: a qué hora llega y qué zonas afectará
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por un viernes cargado de tormentas en varias zonas del país. Enterate qué áreas estarán más expuestas.
Tras la alerta meteorológica de este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó su advertencia por un inminente diluvio, con tormentas y granizo, que afectará a diferentes zonas del país. En este sentido, el organismo anticipó que algunas lluvias serán localmente fuertes, pudiendo causar estragos.
Ante esta situación climática de gravedad, el organismo también brindó las recomendaciones pertinentes a tener en cuenta.
Alerta por diluvio, con tormentas y granizo: a qué hora llega y qué zonas afectará
El anuncio del SMN está dirigido a diversas áreas de la República Argentina, donde un anunciado diluvio tendrá lugar este viernes. A lo largo de toda la jornada se presentarán lluvias y tormentas de variada intensidad, con especial foco en Misiones, Corrientes, Chaco y Santa Fe, donde la alerta es de color naranja.
Se esperan fenómenos severos que incluyen ráfagas de viento superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica. En cuanto a las lluvias, se estima un acumulado de entre 40 y 85 mm, aunque estas cifras podrían ser mayores en sectores específicos.
En tanto, Formosa, Santiago del Estero, Córdoba, Entre Ríos y San Luis presentan una alerta meteorológica de color amarillo.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de estos territorios indica que habrá tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Por supuesto, gran parte de la provincia de Buenos Aires estará azotada por intensos vientos.
Alerta por tormentas y granizo: las advertencias del SMN
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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