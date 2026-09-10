Paro nacional inminente: piden que ANSES pague bono de $2.000.000 y le dé créditos hipotecarios a trabajadores
El gremio de ANSES rechazó la oferta salarial del Gobierno y advirtió que para evitar un paro nacional exigirá un bono extraordinario y créditos hipotecarios.
El sindicato que nuclea a los trabajadores de ANSES rechazó de manera rotunda la última propuesta salarial presentada por las autoridades nacionales en las paritarias del sector. La conducción gremial advirtió que la profundización del plan de lucha y las medidas de fuerza dependerán de una respuesta inmediata a sus reclamos económicos urgentes.
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El reclamo de un bono millonario ante el Gobierno
A través de un duro comunicado, el sindicato SECASFPI conducido por Carlos Ortega denunció que las reuniones salariales se transformaron en un formalismo sin margen real de discusión. La dirigencia calificó de insignificante la oferta oficial e intimó a las autoridades a encauzar el diálogo en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo.
La entidad gremial fundamentó sus demandas en el manejo de los fondos previsionales y cuestionó con firmeza la política económica actual:
- Asignación extraordinaria: el pago de una suma fija de $2.000.000 para cada empleado del organismo previsional en reconocimiento a su labor.
- Créditos para la vivienda: la habilitación urgente de créditos hipotecarios a tasa preferencial destinados exclusivamente a la plantilla de personal.
- Uso de los activos: el gremio argumentó que, si los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) son utilizados para intervenir financieramente, corresponde aplicar la garantía constitucional de participación en las ganancias.
El rechazo a los despidos y el reclamo salarial
La agenda sindical también ratificó el estado de alerta por la continuidad laboral dentro del organismo público. La representación de los trabajadores exigió conformar una mesa de revisión inmediata sobre la ola de despidos masivos que afectó a diversas sedes en los últimos meses.
En sintonía con las bases, los delegados reiteraron la necesidad de sostener un frente común para defender los ingresos familiares y reclamaron una recomposición salarial del 35% retrotraída al mes de mayo, advirtiendo que mantendrán la firmeza en sus medidas si no hay marcha atrás con el ajuste.
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