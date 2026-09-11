ANSES: cuánto cobra un jubilado con la mínima en septiembre de 2026
El organismo planea abonar estos beneficios durante el noveno mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,1%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Cuánto es la jubilación mínima de ANSES en septiembre 2026
Con el incremento del 2,11%, la jubilación mínima de ANSES pasa a $428.633,20 en septiembre. A ese monto se suma el bono previsional de hasta $70.000 para los beneficiarios de menores ingresos.
De esta manera, los jubilados que cobran el haber mínimo perciben:
- Haber mínimo: $428.633,20.
- Bono previsional: $70.000.
- Total a cobrar: $498.633,20.
El bono se acredita junto con el haber correspondiente al mes y no requiere un trámite adicional por parte de quienes cumplen con las condiciones para recibirlo.
Jubilaciones ANSES: cuánto se cobra en septiembre
Los nuevos montos de las principales prestaciones previsionales quedan de la siguiente manera:
Prestación Haber Bono Total
Jubilación mínima $428.633,20 $70.000 $498.633,20
Jubilación máxima $2.884.395,56—$2.884.395,56
PUAM $342.906,55 $70.000 $412.906,55
PNC por invalidez o vejez $300.043,23 $70.000 $370.043,23
Bono de $70.000 para jubilados: quiénes lo cobran en septiembre
El bono previsional se mantiene en hasta $70.000 durante septiembre de 2026. El monto completo corresponde a quienes perciben el haber mínimo, así como a beneficiarios de la PUAM y distintas Pensiones No Contributivas alcanzadas por la medida.
En el caso de los jubilados y pensionados cuyos ingresos previsionales superan la mínima, el refuerzo se paga de manera proporcional hasta alcanzar el límite de $498.633,20.
En cambio, quienes perciban haberes por encima de $498.633,20 no recibirán el refuerzo.
Cuánto cobran la PUAM y las PNC en septiembre
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en septiembre en $342.906,55. Con el bono completo de $70.000, el ingreso total asciende a $412.906,55. Por su parte, las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez alcanzan un haber de $300.043,23. Al sumar el refuerzo extraordinario, sus titulares cobran $370.043,23 durante septiembre.
Así, el nuevo piso de ingresos para un jubilado que percibe la mínima queda en $498.633,20 durante septiembre de 2026.
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