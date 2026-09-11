ANSES: cuánto cobra un jubilado con la mínima en septiembre de 2026

Jubilaciones ANSES: cuánto se cobra en septiembre

Los nuevos montos de las principales prestaciones previsionales quedan de la siguiente manera:

Prestación Haber Bono Total

Jubilación mínima $428.633,20 $70.000 $498.633,20

Jubilación máxima $2.884.395,56—$2.884.395,56

PUAM $342.906,55 $70.000 $412.906,55

PNC por invalidez o vejez $300.043,23 $70.000 $370.043,23

Bono de $70.000 para jubilados: quiénes lo cobran en septiembre

El bono previsional se mantiene en hasta $70.000 durante septiembre de 2026. El monto completo corresponde a quienes perciben el haber mínimo, así como a beneficiarios de la PUAM y distintas Pensiones No Contributivas alcanzadas por la medida.

En el caso de los jubilados y pensionados cuyos ingresos previsionales superan la mínima, el refuerzo se paga de manera proporcional hasta alcanzar el límite de $498.633,20.

En cambio, quienes perciban haberes por encima de $498.633,20 no recibirán el refuerzo.

Cuánto cobran la PUAM y las PNC en septiembre

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en septiembre en $342.906,55. Con el bono completo de $70.000, el ingreso total asciende a $412.906,55. Por su parte, las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez alcanzan un haber de $300.043,23. Al sumar el refuerzo extraordinario, sus titulares cobran $370.043,23 durante septiembre.

Así, el nuevo piso de ingresos para un jubilado que percibe la mínima queda en $498.633,20 durante septiembre de 2026.