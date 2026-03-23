ANSES confirmó el pago de Volver al Trabajo en marzo: cuándo cobran y el monto final del ex Potenciar Trabajo

Cabe subrayar que el importe tanto del programa Volver al Trabajo así como el de Acompañamiento Social continúa siendo de 78.000 pesos, el mismo monto que sus beneficiarios cobraron en febrero de 2026.

Mediante el programa Volver al Trabajo –antes denominado Potenciar Trabajo- los inscriptos participan en actividades de formación laboral, prácticas formativas en ambientes de trabajo y asistencia al desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos.