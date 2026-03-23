ANSES confirmó el pago de Volver al Trabajo en marzo: cuándo cobran y el monto final del ex Potenciar Trabajo
El Ministerio de Capital Humano oficializó la fecha de cobro para Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. Revisá el calendario y cuánto dinero depositan hoy.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) lanzó el programa Volver al Trabajo, orientado a promover la inclusión laboral mediante capacitaciones y herramientas para el empleo formal.
La iniciativa, que reemplaza al antiguo Potenciar Trabajo y depende del Ministerio de Capital Humano, exige que los beneficiarios participen y cumplan ciertos controles para seguir recibiendo el programa.
Cuándo y de cuánto será el bono de Potenciar Trabajo
Volver al Trabajo es un programa del Ministerio de Capital Humano vinculado a la plataforma Portal Empleo, donde los beneficiarios registran y actualizan sus datos. El programa reemplaza parte del antiguo Potenciar Trabajo y ofrece capacitaciones, cursos y actividades orientadas al empleo formal.
Su objetivo es que los participantes desarrollen habilidades para mejorar sus oportunidades laborales, mientras perciben un ingreso mensual del Estado, siempre que mantengan su información al día y cumplan con las actividades requeridas.
Los titulares de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, antes pertenecientes al ex programa Potenciar Trabajo, percibirán el importe correspondiente a estas prestaciones sociales el viernes 6 de marzo de 2026.
Cabe subrayar que el importe tanto del programa Volver al Trabajo así como el de Acompañamiento Social continúa siendo de 78.000 pesos, el mismo monto que sus beneficiarios cobraron en febrero de 2026.
Mediante el programa Volver al Trabajo –antes denominado Potenciar Trabajo- los inscriptos participan en actividades de formación laboral, prácticas formativas en ambientes de trabajo y asistencia al desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos.
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