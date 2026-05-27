ANSES: el aumento que recibirán las AUH en el mes de junio

Nuevos montos de la Tarjeta Alimentar para junio: las escalas, según la cantidad de hijos

La Tarjeta Alimentar sigue destinada a titulares de la AUH, Asignación por Embarazo y Pensiones No Contributivas. La ANSES acredita el beneficio automáticamente junto al haber mensual, sin inscripción previa. Ahora, los montos de la Tarjeta Alimentar son estos:

Familias con un hijo: $72.250

Familias con dos hijos: $112.936

Familias con tres hijos o más: $149.062

La suma entre la AUH y la Tarjeta Alimentar permite elevar significativamente los ingresos mensuales de muchas familias. El monto final varía según la cantidad de hijos incluidos dentro del beneficio y las prestaciones que cobre cada hogar.

Calendario y fechas de cobro de ANSES para junio de 2026