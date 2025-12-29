La ANSES eliminará un extra que beneficiaba a los jubilados: los motivos
El organismo estatal brindó absolutamente todos los detalles sobre los montos a distintos beneficiarios durante el primer mes del año próximo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ultima detalles antes de comenzar con el pago de sus programas correspondientes a diciembre. Además de los montos actualizados y el calendario de pagos, el organismo también anunció un bono destinado a jubilados y pensionados.
Enero en ANSES llega con un aumento aplicado por la fórmula vigente. El ajuste se calcula a partir del IPC de noviembre informado por el INDEC.
El extra que será eliminado en enero
El extra que desaparece en enero es el aguinaldo, un concepto que se abona exclusivamente dos veces al año: en junio y en diciembre. Este adicional deja de formar parte de la liquidación mensual hasta mediados de año.
De esta manera, el ingreso de los jubilados queda compuesto únicamente por el haber actualizado y, en caso de confirmarse, por bonos o ayudas extraordinarias. La salida del aguinaldo explica la diferencia que muchos beneficiarios notarán al comparar los montos de diciembre con los de enero.
El aumento confirmado para jubilados
Enero llega con un incremento ya confirmado. El ajuste surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, que fue del 2,5 %, y se aplica sobre todas las jubilaciones y pensiones administradas por ANSES.
Con este aumento, el haber mínimo jubilatorio se ubica en torno a los $349.400 en enero de 2026. Este monto representa el ingreso base asegurado para el mes y reemplaza al esquema excepcional de diciembre, cuando el aguinaldo elevó de manera puntual el total cobrado.
Temas
Las Más Leídas
Dejá tu comentario