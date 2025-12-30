La decisión de ANSES sobre la PNC que comienza a regir desde enero.

Lo que pide ANSES para mantener la PNC por discapacidad

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que los titulares de la Pensión No Contributiva por discapacidad deben cumplir con una nueva exigencia administrativa para continuar cobrando el beneficio. Desde los anuncios realizados en octubre, el organismo requiere que los beneficiarios tengan actualizada su dirección postal, ya que las comunicaciones oficiales y notificaciones judiciales se envían por correo físico.

Esta condición se suma a los requisitos vigentes que regulan el acceso y la permanencia en la prestación. Entre ellos, ANSES establece que la persona debe acreditar una incapacidad total y permanente, con una disminución de al menos 66% de la capacidad laboral, y no percibir ninguna otra jubilación, pensión o prestación, sin importar si es contributiva o no contributiva.

Asimismo, no se permite tener empleo registrado ni estar inscripto como autónomo o monotributista, con la única excepción del monotributo social. El beneficiario tampoco puede contar con ingresos suficientes ni con familiares obligados legalmente a garantizar su sustento. En materia de residencia, se exige ser argentino nativo o naturalizado, mientras que los extranjeros deben demostrar 10 años de residencia en el país. Por último, la normativa indica que la persona no debe estar detenida ni a disposición de la Justicia.

La documentación necesaria para la PNC por Discapacidad

Para gestionar la PNC por invalidez laboral, la ANSES requiere la presentación de la siguiente documentación: