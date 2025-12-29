ANSES: el bono al que no todos pueden acceder y que alivia el bolsillo de cara a fin de año
Es un pago extraordinario, de una sola vez, destinado a quienes reúnen una condición específica que habilita el cobro del beneficio, según la normativa vigente.
La ANSES, mediante el sistema SUAF, dispone de un esquema de asistencia económica orientado a acompañar a las familias en momentos puntuales, a través de distintos beneficios sociales vinculados a situaciones específicas.
Dentro de ese conjunto se destacan las Asignaciones de Pago Único (APU), que se cobran en un solo desembolso. Entre ellas, la asignación por matrimonio es una de las más solicitadas y actualmente otorga un monto de $106.904.
Este beneficio de ANSES está dirigido a parejas recientemente casadas que cumplan con los requisitos de ingresos, con la posibilidad de que lo soliciten ambos cónyuges si están dentro de las categorías habilitadas, lo que permite superar los $213.000. Para acceder, el ingreso familiar bruto no debe exceder los $5.022.048 y el tope individual es de $2.511.024. Números claros y un alivio que suma cuando arranca la vida en común.
Quiénes pueden acceder a este extra de pago único
Este beneficio de ANSES no está disponible para todos, ya que el cobro está dirigido a trabajadores y beneficiarios puntuales dentro del sistema de seguridad social. El trámite puede realizarse únicamente si la persona pertenece a alguno de los grupos habilitados.
Pueden acceder al pago los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, quienes cobran a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), las personas que perciben la prestación por desempleo y los trabajadores de temporada. También están incluidos los titulares de la pensión honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur, siempre que cumplan con los requisitos vigentes.
Cómo realizar el trámite
El trámite de ANSES puede completarse de manera online, una alternativa ágil que simplifica el acceso al beneficio y evita traslados innecesarios. La gestión se realiza a través de Mi ANSES, con validación de datos y carga de documentación respaldatoria. Aquí te compartimos el paso a paso:
- Ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Verificar y actualizar los datos personales y los vínculos familiares registrados.
- Acceder a la sección de Atención Virtual.
- Seleccionar la opción Asignaciones de Pago Único.
- Cargar la documentación requerida, como acta de matrimonio, partida de nacimiento o sentencia de adopción, según el caso.
- Enviar la solicitud y realizar el seguimiento desde la plataforma.
Quienes prefieran la modalidad presencial pueden solicitar turno en ANSES a través de la web oficial o llamando al 130 y completar el trámite en una oficina. En criollo, se puede hacer desde casa o cara a cara, a gusto del usuario.
