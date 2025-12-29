ANSES: el bono al que no todos pueden acceder y que alivia el bolsillo de cara a fin de año

ANSES jubilados jubilaciones bono Prestaciones de ANSES.

Cómo realizar el trámite

El trámite de ANSES puede completarse de manera online, una alternativa ágil que simplifica el acceso al beneficio y evita traslados innecesarios. La gestión se realiza a través de Mi ANSES, con validación de datos y carga de documentación respaldatoria. Aquí te compartimos el paso a paso:

Ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social .

con el y la . Verificar y actualizar los datos personales y los vínculos familiares registrados.

y los registrados. Acceder a la sección de Atención Virtual .

. Seleccionar la opción Asignaciones de Pago Único .

. Cargar la documentación requerida , como acta de matrimonio , partida de nacimiento o sentencia de adopción , según el caso.

, como , o , según el caso. Enviar la solicitud y realizar el seguimiento desde la plataforma.

Quienes prefieran la modalidad presencial pueden solicitar turno en ANSES a través de la web oficial o llamando al 130 y completar el trámite en una oficina. En criollo, se puede hacer desde casa o cara a cara, a gusto del usuario.