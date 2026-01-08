ANSES: cuál es el trámite que habilita un plus de más de $300.000

El monto total que recibirán los desempleados de enero en adelante

El valor mensual de la Prestación por Desempleo equivale al 75% del mejor sueldo promedio de los últimos seis meses trabajados. Para enero de 2026, Anses fijó un tope máximo de $341.000, aunque no todos los beneficiarios cobrarán esa cifra, ya que el importe final depende del salario previo de cada trabajador.

Además, el organismo previsional difundió una proyección de los topes máximos estimados para los próximos meses, siempre sujetas a la actualización del SMVM:

Enero: $341.000

Febrero: $346.800

Marzo: $352.400

Abril: $357.800

Mayo: $363.000

Junio: $367.800

Julio: $372.400

Agosto: $376.600

De esta manera, quienes accedan a la Prestación por Desempleo podrán percibir el beneficio durante un período determinado, con montos que se ajustan a lo largo del año según la evolución del salario mínimo.