ANSES: cuál es el trámite que habilita un plus de más de $300.000
Es un pago extraordinario, de una sola vez, destinado a quienes reúnen una condición específica que permite el cobro del beneficio, según la normativa vigente.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los requisitos para acceder a un programa de asistencia que puede alcanzar los $341.000 como tope máximo, destinado a personas sin empleo, y dio a conocer el procedimiento para acceder al beneficio.
El organismo previsional prepara el calendario de enero, que contemplará un incremento en los haberes de jubilados y pensionados, entre otras prestaciones.
Quienes pueden acceder a la Prestación de Desempleo
La Prestación por Desempleo de ANSES está dirigida a distintos tipos de trabajadores:
- Trabajadores permanentes: deben contar con al menos 6 meses de aportes registrados dentro de los últimos 3 años previos a la finalización del empleo.
- Trabajadores de la construcción: se exige un mínimo de 8 meses con aportes en los últimos 2 años.
- Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años, pero más de 90 días durante el último año.
Los beneficios de la Prestación de Desempleo
Quienes acceden al seguro de desempleo reciben:
-
Una suma de dinero mensual (prestación básica dineraria)
Pago de asignaciones familiares, si corresponde
Cobertura médico asistencial
Reconocimiento de la antigüedad a los fines jubilatorios
Tarjeta SUBE con tarifa social.
También pueden acceder a apoyo para emprendimientos productivos, capacitación laboral, orientación laboral y otras actividades de inserción laboral.
El monto total que recibirán los desempleados de enero en adelante
El valor mensual de la Prestación por Desempleo equivale al 75% del mejor sueldo promedio de los últimos seis meses trabajados. Para enero de 2026, Anses fijó un tope máximo de $341.000, aunque no todos los beneficiarios cobrarán esa cifra, ya que el importe final depende del salario previo de cada trabajador.
Además, el organismo previsional difundió una proyección de los topes máximos estimados para los próximos meses, siempre sujetas a la actualización del SMVM:
-
Enero: $341.000
Febrero: $346.800
Marzo: $352.400
Abril: $357.800
Mayo: $363.000
Junio: $367.800
Julio: $372.400
Agosto: $376.600
De esta manera, quienes accedan a la Prestación por Desempleo podrán percibir el beneficio durante un período determinado, con montos que se ajustan a lo largo del año según la evolución del salario mínimo.
