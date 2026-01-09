ANSES: las familias que podrán acceder a un bono de más de medio millón de pesos en enero
El organismo anunció un incremento del 2,5% en sus prestaciones producto de la inflación registrada en noviembre. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya comenzó con los pagos de sus programas sociales correspondientes al primer mes del 2026, cuyos montos tuvieron un incremento del 2,5% producto de la inflación registrada en noviembre. Este ajuste se debe, además, a la Ley de Movilidad Jubilatoria, cuyo objetivo es que los beneficiaros no pierdan poder adquisitivo ante la escalada de precios.
En enero de 2026, algunos hogares que perciban la Asignación Universal por Hijo (AUH) podrán recibir más de $630.000, dependiendo de la cantidad de hijos y del tipo de prestación. El pago se realiza automáticamente e incluye tanto la Asignación Universal por Hijo como la Tarjeta Alimentar, ajustándose según la composición del hogar y los montos oficiales del mes.
Cómo llegar a cobrar mas de $600.000
Para el primer mes de este año, una familia que recibe la AUH por un hijo con discapacidad y dos hijos menores alcanzará un ingreso total de $633.529, sin contar retenciones pendientes. ANSES estableció que el valor general de la AUH será de $125.518, de los cuales se abona directamente el 80% y se retiene el 20%, que se libera tras presentar la Libreta.
En detalle, el hijo con discapacidad percibe $408.705, que combina el pago directo y la parte retenida, mientras que cada hijo menor recibe $100.414,40 en pago inmediato. De esta forma, la suma permite que el grupo familiar acceda a este ingreso total durante enero.
A quiénes les corresponderá cobrar la Tarjeta Alimentar
Por otro lado, la Tarjeta Alimentar es un aporte económico que se entrega automáticamente a las familias que cobran la AUH, sin que tengan que hacer trámites. ANSES calcula el beneficio usando los datos del grupo familiar y lo paga junto con la AUH.
En enero, los montos se mantienen igual y varían según la cantidad de hijos. Además, este dinero sirve únicamente para comprar alimentos y se suma al ingreso mensual que la familia recibe por la AUH. Estos son los montos definidos de este programa:
- Familias con un hijo: $52.250
- Familias con dos hijos: $81.936
- Familias con tres o más hijos: $108.062
