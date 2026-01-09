ANSES: las familias que podrán acceder a un bono de más de medio millón de pesos en enero

Cómo llegar a cobrar mas de $600.000

Tarjeta Alimentar ANSES (1).png En enero, los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen igual.

Para el primer mes de este año, una familia que recibe la AUH por un hijo con discapacidad y dos hijos menores alcanzará un ingreso total de $633.529, sin contar retenciones pendientes. ANSES estableció que el valor general de la AUH será de $125.518, de los cuales se abona directamente el 80% y se retiene el 20%, que se libera tras presentar la Libreta.