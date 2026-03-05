ANSES: cuándo cobrarán los beneficiarios de la AUH en marzo 2026
El organismo previsional oficializó la suba por inflación que impactará en los haberes. Repasá el cronograma de pagos completo y los topes para acceder al bono.
La ANSES confirmó que la AUH tendrá un nuevo incremento en febrero, en el marco del esquema de actualización automática por inflación. La suba será del 2,8%, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC, y se verá reflejada en el monto mensual que cobran los titulares.
El aumento alcanza exclusivamente a la Asignación Universal por Hijo, que forma parte del sistema de movilidad mensual vigente. En paralelo, otros beneficios asociados no tendrán modificaciones.
Pagos AUH: cuándo cobro en marzo 2026
El cronograma de acreditación de fondos comenzará el lunes 9 de marzo y se extenderá hasta el viernes 20, cubriendo todas las terminaciones de documento.
A continuación, el detalle de las fechas según el último número del DNI:
DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo
DNI terminados en 1: martes 10 de marzo
DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo
DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo
DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo
DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo
DNI terminados en 6: martes 17 de marzo
DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo
DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo
DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo
Este calendario rige tanto para la AUH como para la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), facilitando que las familias puedan retirar la totalidad de sus haberes en una única jornada de cobro.
AUH: montos actualizados y Tarjeta Alimentar
Con el aumento del 2,88%, el valor de la AUH general se sitúa en $132.814 por cada hijo. El monto de bolsillo que recibirán los titulares (el 80% directo) será de $106.251,20. En el caso de la AUH por Discapacidad, el valor bruto asciende a $432.461, lo que se traduce en un cobro mensual de $345.968,80 una vez aplicada la retención.
Por otro lado, el Ministerio de Capital Humano confirmó que los montos de la Tarjeta Alimentar no sufrirán modificaciones en marzo, manteniéndose en los valores vigentes:
Familias con un hijo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres o más hijos: $108.062
Junto a estos haberes, los beneficiarios con niños de hasta 3 años inclusive recibirán también el Complemento Leche del Plan 1000 Días, cuyo valor estimado para este mes es de $50.094. La consulta sobre la liquidación detallada puede realizarse a través de la plataforma Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección "Hijos" y luego "Mis Asignaciones".
