ANSES: cuándo cobrarán los beneficiarios de la AUH en marzo 2026

AUH: montos actualizados y Tarjeta Alimentar

Con el aumento del 2,88%, el valor de la AUH general se sitúa en $132.814 por cada hijo. El monto de bolsillo que recibirán los titulares (el 80% directo) será de $106.251,20. En el caso de la AUH por Discapacidad, el valor bruto asciende a $432.461, lo que se traduce en un cobro mensual de $345.968,80 una vez aplicada la retención.

Por otro lado, el Ministerio de Capital Humano confirmó que los montos de la Tarjeta Alimentar no sufrirán modificaciones en marzo, manteniéndose en los valores vigentes:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

Junto a estos haberes, los beneficiarios con niños de hasta 3 años inclusive recibirán también el Complemento Leche del Plan 1000 Días, cuyo valor estimado para este mes es de $50.094. La consulta sobre la liquidación detallada puede realizarse a través de la plataforma Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección "Hijos" y luego "Mis Asignaciones".