MinutoUno

Jubilados y pensionados ANSES: calendario de pagos de marzo con aumento del 2,9% y bono de $70.000

Economía

ANSES oficializó el calendario de pagos para jubilados y pensionados en marzo 2026. Consultá cuándo cobrás tu haber con el aumento del 2,9% y el bono extra.

Los días que los jubilados cobrarán sus haberes en marzo 2026.

Los días que los jubilados cobrarán sus haberes en marzo 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el nuevo esquema de haberes que regirá a partir de marzo 2026. Bajo la fórmula que ajusta los ingresos mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los jubilados y pensionados recibirán un incremento del 2,9%.

Una vez más se confirma el bono extraordinario de $70.000 para los sectores de menores ingresos, consolidando un piso de protección social frente a la suba de precios en alimentos y servicios.

Calendario de pagos de jubilados para marzo

Pensiones No Contributivas: fechas de cobro en marzo

-DNI terminados en 0 y 1: a partir del 9 de marzo de 2026

-DNI terminados en 2 y 3: a partir del 10 de marzo de 2026

-DNI terminados en 4 y 5: a partir del 11 de marzo de 2026

-DNI terminados en 6 y 7: a partir del 12 de marzo de 2026

-DNI terminados en 8 y 9: a partir del 13 de marzo de 2026

Jubilados con haberes mínimos: calendario de marzo de 2026

-DNI terminado en 0: a partir del 9 de marzo de 2026

-DNI terminado en 1: a partir del 10 de marzo de 2026

-DNI terminado en 2: a partir del 11 de marzo de 2026

-DNI terminado en 3: a partir del 12 de marzo de 2026

-DNI terminado en 4: a partir del 13 de marzo de 2026

-DNI terminado en 5: a partir del 16 de marzo de 2026

-DNI terminado en 6: a partir del 17 de marzo de 2026

-DNI terminado en 7: a partir del 18 de marzo de 2026

-DNI terminado en 8: a partir del 19 de marzo de 2026

-DNI terminado en 9: a partir del 20 de marzo de 2026

Jubilados con haberes superiores a la mínima

-DNI terminados en 0 y 1: a partir del 23 de marzo de 2026

-DNI terminados en 2 y 3: a partir del 25 de marzo de 2026

-DNI terminados en 4 y 5: a partir del 26 de marzo de 2026

-DNI terminados en 6 y 7: a partir del 27 de marzo de 2026

-DNI terminados en 8 y 9: a partir del 30 de marzo de 2026

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas