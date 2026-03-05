Jubilados y pensionados ANSES: calendario de pagos de marzo con aumento del 2,9% y bono de $70.000

-DNI terminados en 4 y 5: a partir del 11 de marzo de 2026

-DNI terminados en 6 y 7: a partir del 12 de marzo de 2026

-DNI terminados en 8 y 9: a partir del 13 de marzo de 2026

Jubilados con haberes mínimos: calendario de marzo de 2026

-DNI terminado en 0: a partir del 9 de marzo de 2026

-DNI terminado en 1: a partir del 10 de marzo de 2026

-DNI terminado en 2: a partir del 11 de marzo de 2026

-DNI terminado en 3: a partir del 12 de marzo de 2026

-DNI terminado en 4: a partir del 13 de marzo de 2026

-DNI terminado en 5: a partir del 16 de marzo de 2026

-DNI terminado en 6: a partir del 17 de marzo de 2026

-DNI terminado en 7: a partir del 18 de marzo de 2026

-DNI terminado en 8: a partir del 19 de marzo de 2026

-DNI terminado en 9: a partir del 20 de marzo de 2026

Jubilados con haberes superiores a la mínima

-DNI terminados en 0 y 1: a partir del 23 de marzo de 2026

-DNI terminados en 2 y 3: a partir del 25 de marzo de 2026

-DNI terminados en 4 y 5: a partir del 26 de marzo de 2026

-DNI terminados en 6 y 7: a partir del 27 de marzo de 2026

-DNI terminados en 8 y 9: a partir del 30 de marzo de 2026