Jubilados y pensionados ANSES: calendario de pagos de marzo con aumento del 2,9% y bono de $70.000
ANSES oficializó el calendario de pagos para jubilados y pensionados en marzo 2026. Consultá cuándo cobrás tu haber con el aumento del 2,9% y el bono extra.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el nuevo esquema de haberes que regirá a partir de marzo 2026. Bajo la fórmula que ajusta los ingresos mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los jubilados y pensionados recibirán un incremento del 2,9%.
Una vez más se confirma el bono extraordinario de $70.000 para los sectores de menores ingresos, consolidando un piso de protección social frente a la suba de precios en alimentos y servicios.
Calendario de pagos de jubilados para marzo
Pensiones No Contributivas: fechas de cobro en marzo
-DNI terminados en 0 y 1: a partir del 9 de marzo de 2026
-DNI terminados en 2 y 3: a partir del 10 de marzo de 2026
-DNI terminados en 4 y 5: a partir del 11 de marzo de 2026
-DNI terminados en 6 y 7: a partir del 12 de marzo de 2026
-DNI terminados en 8 y 9: a partir del 13 de marzo de 2026
Jubilados con haberes mínimos: calendario de marzo de 2026
-DNI terminado en 0: a partir del 9 de marzo de 2026
-DNI terminado en 1: a partir del 10 de marzo de 2026
-DNI terminado en 2: a partir del 11 de marzo de 2026
-DNI terminado en 3: a partir del 12 de marzo de 2026
-DNI terminado en 4: a partir del 13 de marzo de 2026
-DNI terminado en 5: a partir del 16 de marzo de 2026
-DNI terminado en 6: a partir del 17 de marzo de 2026
-DNI terminado en 7: a partir del 18 de marzo de 2026
-DNI terminado en 8: a partir del 19 de marzo de 2026
-DNI terminado en 9: a partir del 20 de marzo de 2026
Jubilados con haberes superiores a la mínima
-DNI terminados en 0 y 1: a partir del 23 de marzo de 2026
-DNI terminados en 2 y 3: a partir del 25 de marzo de 2026
-DNI terminados en 4 y 5: a partir del 26 de marzo de 2026
-DNI terminados en 6 y 7: a partir del 27 de marzo de 2026
-DNI terminados en 8 y 9: a partir del 30 de marzo de 2026
