ANSES: el bono de hasta $70.000 que beneficia a un grupo
Con ANSES, bonos en el centro de la escena, conocer las fechas de cobro se vuelve clave para ordenar gastos y anticiparse sin sobresaltos.
Con la confirmación de un bono de hasta $70.000, ANSES, se posiciona nuevamente como un tema central para jubilados y pensionados en marzo de 2026. El refuerzo se paga junto al haber mensual y apunta especialmente a quienes perciben los ingresos más bajos del sistema previsional.
La medida alcanza a titulares de la jubilación mínima, la PUAM y las Pensiones No Contributivas, y busca fortalecer el ingreso total del mes frente al contexto económico actual.
De qué se trata el bono para jubilados de ANSES en marzo 2026
El bono de $70.000 de ANSES funciona como un complemento para alcanzar un tope determinado en los haberes previsionales. Quienes cobran la mínima reciben el monto completo, mientras que aquellos que superan ese piso acceden a un proporcional hasta llegar al límite establecido.
Este refuerzo se deposita automáticamente junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. Además, en marzo se aplica el aumento por movilidad, lo que genera un ingreso total mayor respecto a meses anteriores.
Dentro del esquema de ANSES, bonos, el objetivo es reforzar especialmente a los sectores con ingresos más bajos del sistema previsional, garantizando un piso más alto de cobertura.
Como es el trámite para la jubilación de ANSES
Para iniciar la jubilación en ANSES, primero es necesario verificar que los aportes estén correctamente registrados en la historia laboral. Esto se puede consultar desde la web oficial del organismo con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Si existen períodos faltantes, se deben reunir los recibos de sueldo o certificaciones de servicios que respalden los años trabajados. Una vez confirmados los datos, el turno se solicita online y el trámite continúa de manera presencial en la oficina asignada.
El proceso es gratuito y no requiere intermediarios. Desde el organismo recomiendan realizar todas las gestiones a través de los canales oficiales para evitar demoras o posibles estafas vinculadas a ANSES, bonos y trámites previsionales.
