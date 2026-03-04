ANSES: el bono de hasta $70.000 que beneficia a un grupo

Como es el trámite para la jubilación de ANSES

Para iniciar la jubilación en ANSES, primero es necesario verificar que los aportes estén correctamente registrados en la historia laboral. Esto se puede consultar desde la web oficial del organismo con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Si existen períodos faltantes, se deben reunir los recibos de sueldo o certificaciones de servicios que respalden los años trabajados. Una vez confirmados los datos, el turno se solicita online y el trámite continúa de manera presencial en la oficina asignada.

El proceso es gratuito y no requiere intermediarios. Desde el organismo recomiendan realizar todas las gestiones a través de los canales oficiales para evitar demoras o posibles estafas vinculadas a ANSES, bonos y trámites previsionales.