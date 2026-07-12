ANSES: cuándo se cobrará la AUH en julio según el número de DNI
El organismo planea abonar estos beneficios durante el séptimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en julio de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,3%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Calendario de cobros confirmado para los beneficiarios de la asignación por hijo
ANSES estableció las siguientes fechas de cobro para los titulares de la Asignación Universal por Hijo:
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio.
- DNI terminados en 2: 13 de julio.
- DNI terminados en 3: 14 de julio.
- DNI terminados en 4: 15 de julio.
- DNI terminados en 5: 16 de julio.
- DNI terminados en 6: 17 de julio.
- DNI terminados en 7: 20 de julio.
- DNI terminados en 8: 21 de julio.
- DNI terminados en 9: 22 de julio.
Cómo consultar el día exacto de acreditación de haberes en tu cuenta bancaria
Los titulares pueden verificar la fecha de pago ingresando a Mi ANSES o utilizando la consulta de calendario disponible en la página oficial del organismo.
También es posible revisar la información desde la aplicación móvil de ANSES, donde se pueden consultar las liquidaciones, los montos acreditados y los beneficios activos asociados a cada titular.
Con el nuevo aumento del 2,15% y el cronograma ya confirmado, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo comenzarán a cobrar desde el 8 de julio, de acuerdo con la terminación de su DNI, en el marco del calendario habitual de pagos del organismo previsional.
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