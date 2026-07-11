ANSES: se confirmó la extensión por un año de una asignación importante
El Gobierno nacional oficializó una nueva prórroga del régimen excepcional en una prestación administrada para personas embarazadas.
El Gobierno nacional oficializó una nueva prórroga del régimen excepcional vinculado a la Asignación por Embarazo para Protección Social, una prestación administrada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La decisión busca garantizar que las personas gestantes puedan continuar realizando el trámite de acceso al beneficio mientras avanzan las mejoras en el intercambio de información entre los organismos públicos involucrados.
La medida quedó establecida mediante la Resolución 194/2026, publicada en el Boletín Oficial, y extiende la vigencia del procedimiento especial hasta el 2 de julio de 2027.
La resolución representa una continuidad de un mecanismo que el Ejecutivo considera necesario hasta que se complete la modernización de los sistemas informáticos que comparten datos entre el Ministerio de Salud y ANSES.
Un régimen especial que continuará vigente un año más
La decisión oficial apunta específicamente a las personas gestantes que necesitan iniciar el trámite de manera presencial debido a que no figuran registradas en el Programa Sumar, condición indispensable para validar automáticamente la información requerida por ANSES.
Con la nueva prórroga, ese mecanismo excepcional permanecerá vigente hasta julio de 2027, brindando un margen adicional para completar la integración tecnológica entre las distintas dependencias estatales.
Desde el Gobierno señalaron que el objetivo principal es evitar interrupciones en el otorgamiento del beneficio, garantizando que ninguna persona gestante quede excluida por inconvenientes administrativos o por la falta de interoperabilidad entre las bases de datos oficiales.
Por qué ANSES decidió mantener este procedimiento
Uno de los principales fundamentos de la resolución radica en que continúan las tareas destinadas a optimizar el intercambio de información entre el Ministerio de Salud y la ANSES.
Sin embargo, mientras ese proceso de modernización continúa desarrollándose, persisten situaciones en las que la información sanitaria no aparece reflejada en los sistemas de ANSES, motivo por el cual resulta indispensable mantener vigente el régimen excepcional.
Las autoridades consideran que esta alternativa evita demoras innecesarias y permite que las personas alcanzadas puedan iniciar el trámite presentando personalmente la documentación requerida.
Qué es la Asignación por Embarazo para Protección Social
La Asignación por Embarazo para Protección Social forma parte del Régimen de Asignaciones Familiares y constituye una asistencia económica destinada a acompañar a las personas gestantes durante los meses previos al nacimiento.
El beneficio tiene como finalidad garantizar un ingreso mensual durante el embarazo y fomentar, al mismo tiempo, el cumplimiento de los controles médicos previstos por el sistema de salud.
Se trata de una prestación que busca fortalecer la protección social durante una etapa especialmente importante, promoviendo el seguimiento sanitario tanto de la persona gestante como del bebé.
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