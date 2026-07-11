ANSES: se confirmó la extensión por un año de una asignación importante

Desde el Gobierno señalaron que el objetivo principal es evitar interrupciones en el otorgamiento del beneficio, garantizando que ninguna persona gestante quede excluida por inconvenientes administrativos o por la falta de interoperabilidad entre las bases de datos oficiales.

Por qué ANSES decidió mantener este procedimiento

Uno de los principales fundamentos de la resolución radica en que continúan las tareas destinadas a optimizar el intercambio de información entre el Ministerio de Salud y la ANSES.

Sin embargo, mientras ese proceso de modernización continúa desarrollándose, persisten situaciones en las que la información sanitaria no aparece reflejada en los sistemas de ANSES, motivo por el cual resulta indispensable mantener vigente el régimen excepcional.

Las autoridades consideran que esta alternativa evita demoras innecesarias y permite que las personas alcanzadas puedan iniciar el trámite presentando personalmente la documentación requerida.

Qué es la Asignación por Embarazo para Protección Social

La Asignación por Embarazo para Protección Social forma parte del Régimen de Asignaciones Familiares y constituye una asistencia económica destinada a acompañar a las personas gestantes durante los meses previos al nacimiento.

El beneficio tiene como finalidad garantizar un ingreso mensual durante el embarazo y fomentar, al mismo tiempo, el cumplimiento de los controles médicos previstos por el sistema de salud.

Se trata de una prestación que busca fortalecer la protección social durante una etapa especialmente importante, promoviendo el seguimiento sanitario tanto de la persona gestante como del bebé.