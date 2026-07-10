ANSES: el aumento para jubilados y pensionados en agosto 2026

De todos modos, esas cifras son proyecciones, ya que el porcentaje definitivo dependerá del dato de inflación de junio que difundirá el INDEC. Si el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubica en 1,9%, el haber mínimo ascendería a aproximadamente $419.817. En cambio, si la inflación alcanza el 2% previsto por el consenso de los especialistas, el ingreso mínimo para jubilados y pensionados superaría levemente los $420.000. El organismo estadístico confirmó que el informe oficial del IPC de junio de 2026 se publicará el 14 de julio, fecha clave para definir el próximo aumento de ANSES.

Qué pasa con el bono de $70.000

Otro de los factores que influirá en los ingresos de jubilados y pensionados es el bono extraordinario que paga ANSES. Durante julio, el Gobierno confirmó un refuerzo de hasta $70.000 destinado a quienes perciben los haberes más bajos. La medida establece que el monto se abona de forma completa a quienes cobran la jubilación mínima, mientras que quienes superan ese ingreso lo reciben de manera proporcional hasta alcanzar el límite fijado por la suma del haber mínimo más el bono.

En caso de que este beneficio vuelva a otorgarse en agosto sin modificaciones, un beneficiario de la jubilación mínima podría percibir cerca de $490.000 entre el aumento mensual y el bono adicional. Sin embargo, ese importe todavía no está asegurado, ya que el refuerzo previsional debe ser oficializado por el Poder Ejecutivo mes a mes.

Actualmente, en julio, la suma de la jubilación mínima y el bono alcanza los $481.989,33, por lo que el monto que cobrarán jubilados y pensionados en agosto dependerá tanto de la inflación de junio como de la decisión que adopte el Gobierno respecto de la continuidad de este beneficio.

Cuándo se cobra en agosto

Además de la definición sobre el próximo aumento, ANSES ya tiene organizado el cronograma de pagos correspondiente al segundo semestre. En agosto de 2026, los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo comenzarán a cobrar desde el lunes 10 de agosto, de acuerdo con la terminación de su DNI.

Como ocurre habitualmente, los depósitos se realizarán de forma escalonada y, hacia la última semana del mes, será el turno de quienes reciben haberes superiores al mínimo.

De todos modos, el monto definitivo recién se conocerá una vez que el INDEC publique la inflación de junio. Hasta entonces, las estimaciones indican que el incremento para jubilados y pensionados rondaría el 2%, lo que llevaría la jubilación mínima a un valor cercano a los $420.000.

Si el Gobierno decide mantener el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total podría ubicarse alrededor de los $490.000. La confirmación oficial de ANSES será determinante para conocer el impacto real de la próxima actualización en los ingresos de millones de beneficiarios.