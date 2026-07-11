ANSES: qué es el Plan 1000 Días y quiénes son los beneficiarios de este subsidio alimentario

A qué grupos específicos de madres y niños asiste la cobertura económica

El programa incorpora distintas asignaciones y apoyos económicos para quienes cumplen con los requisitos establecidos. Las prestaciones alcanzan tanto a personas gestantes, como a titulares de asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo.

Entre las medidas previstas por el Plan 1.000 Días se encuentran:

asignación por Cuidado de Salud Integral

apoyo Alimentario Leche - Plan 1.000 Días

asignación por Embarazo para Protección Social

asignación por Prenatal

asignación por Nacimiento

asignación por Adopción

La Asignación por Embarazo se paga durante los nueve meses de gestación. El beneficio acompaña a personas gestantes con ingresos informales o sin trabajo, con el propósito de equiparar ese derecho con quienes cuentan con empleo formal.

La Asignación por Prenatal corresponde desde el inicio del embarazo, hasta el mes de la interrupción del embarazo o del nacimiento del hijo, inclusive. El pago alcanza un máximo de nueve mensualidades, de acuerdo con las condiciones previstas para esta prestación.

Por otra parte, el derecho a cobrar las asignaciones por Nacimiento y Adopción también incluye a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad y la Asignación por Embarazo para Protección Social.