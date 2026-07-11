ANSES: qué es el Plan 1000 Días y quiénes son los beneficiarios de este subsidio alimentario
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el séptimo mes del año.
El Plan 1.000 Días de ANSES reúne una serie de políticas públicas destinadas al cuidado de las personas gestantes y de los niños durante la primera infancia. La iniciativa acompaña el embarazo y el desarrollo de los hijos hasta los 3 años de edad, con beneficios económicos y medidas orientadas a la salud y la alimentación.
La normativa busca fortalecer los derechos vinculados al embarazo y a los primeros años de vida, una etapa considerada fundamental para el desarrollo físico, emocional y social de los chicos.
Cómo funciona el Programa de Apoyo Alimentario de la seguridad social
El Plan 1.000 Días contempla un conjunto de acciones destinadas a acompañar a las personas gestantes, desde el embarazo, y a sus hijos durante los primeros tres años. El objetivo central apunta al cuidado integral de la salud y a la protección de los derechos de las familias, mediante distintas prestaciones administradas por ANSES.
La ley recibe el nombre de "1.000 días", porque comprende el período que transcurre desde la gestación, hasta que el niño cumple tres años.
La normativa también contempla las distintas realidades familiares y comunitarias. Las acciones buscan respaldar los cuidados durante el embarazo, la crianza y la primera infancia, con herramientas orientadas a favorecer la salud de las personas gestantes y de los niños.
A qué grupos específicos de madres y niños asiste la cobertura económica
El programa incorpora distintas asignaciones y apoyos económicos para quienes cumplen con los requisitos establecidos. Las prestaciones alcanzan tanto a personas gestantes, como a titulares de asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo.
Entre las medidas previstas por el Plan 1.000 Días se encuentran:
- asignación por Cuidado de Salud Integral
- apoyo Alimentario Leche - Plan 1.000 Días
- asignación por Embarazo para Protección Social
- asignación por Prenatal
- asignación por Nacimiento
- asignación por Adopción
La Asignación por Embarazo se paga durante los nueve meses de gestación. El beneficio acompaña a personas gestantes con ingresos informales o sin trabajo, con el propósito de equiparar ese derecho con quienes cuentan con empleo formal.
La Asignación por Prenatal corresponde desde el inicio del embarazo, hasta el mes de la interrupción del embarazo o del nacimiento del hijo, inclusive. El pago alcanza un máximo de nueve mensualidades, de acuerdo con las condiciones previstas para esta prestación.
Por otra parte, el derecho a cobrar las asignaciones por Nacimiento y Adopción también incluye a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad y la Asignación por Embarazo para Protección Social.
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