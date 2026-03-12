ANSES: cuánto cobra AUH en marzo de 2026 con el aumento por inflación y los tres pagos extra confirmados hoy
Los beneficiarios reciben un incremento del 2,88% más la Ayuda Escolar, Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche. Conocé todos los montos y requisitos de cobro.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) puso en marcha el calendario de pagos de marzo 2026, con un aumento del 2,88% en cada una de sus prestaciones, siguiendo los datos de inflación publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). De esta manera, esta actualización beneficiará a distintos programas sociales, incluyendo la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Además, los beneficiarios recibirán tres apoyos económicos adicionales durante el tercer mes del año: la Ayuda Escolar Anual, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, , que se acreditan de forma automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
Quiénes acceden a la AUH de ANSES
La AUH es un pago mensual para familias con hijos menores de 18 años que no tienen empleo formal o trabajan de manera informal. Se otorga al padre, madre o responsable del menor que esté desocupado, trabaje sin registro, sea empleado doméstico o monotributista social.
Para recibirla, el titular debe vivir en el país y ser argentino (o extranjero con al menos dos años de residencia), mientras que los hijos deben ser menores de 18 años y solteros. Además, deben presentar la Libreta AUH, que comprueba que los niños cumplen con controles de salud y vacunación y que asisten a la establecimiento educativo.
Monto de la AUH en marzo
Este mes, ANSES aplicará un aumento del 2,88% en las asignaciones familiares, basado en la inflación de enero informada por el INDEC.
En cuanto a la AUH, el monto total por hijo es de $132.814, pero los titulares reciben automáticamente el 80% ($106.251,20). El 20% restante se paga en un solo tramo cuando se presenta la Libreta AUH.
Por su parte, la AUH para hijos con discapacidad alcanzará los $432.461, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos será de $66.414 y la Asignación por Hijo con Discapacidad llegará a $216.240.
Extras que pueden cobrar
Ayuda Escolar Anual
Se trata de un pago único por cada hijo en edad escolar, destinado a cubrir gastos del inicio del ciclo lectivo, como útiles, uniformes o transporte. En marzo 2026, su monto es de $85.000.
Tarjeta Alimentar
Este programa beneficia a titulares de AUH, AUE y madres con siete o más hijos que reciban una Pensión No Contributiva (PNC). Permite comprar exclusivamente alimentos y bebidas sin alcohol, y no puede retirarse en efectivo ni utilizarse para otros productos. El monto depende de la cantidad de hijos:
- Un hijo: $52.250
- Dos hijos: $81.936
- Tres o más hijos: $108.062
El pago se deposita automáticamente junto con la asignación mensual. Este bono no recibe aumentos y permanece congelado desde el año pasado.
Complemento Leche
Dentro del Plan “1000 Días”, este beneficio está dirigido a madres gestantes con AUE y titulares de AUH con hijos de hasta 3 años, para garantizar una adecuada nutrición infantil. Es compatible con la Tarjeta Alimentar y en marzo 2026 alcanza los $50.094.
