ANSES: cuánto cobra AUH en marzo de 2026 con el aumento por inflación y los tres pagos extra confirmados hoy

En cuanto a la AUH, el monto total por hijo es de $132.814, pero los titulares reciben automáticamente el 80% ($106.251,20). El 20% restante se paga en un solo tramo cuando se presenta la Libreta AUH.

Por su parte, la AUH para hijos con discapacidad alcanzará los $432.461, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos será de $66.414 y la Asignación por Hijo con Discapacidad llegará a $216.240.

Extras que pueden cobrar

Ayuda Escolar Anual

ayuda escolar anses La Ayuda Escolar está destinada a la compra de útiles para el comienzo del ciclo lectivo.

Se trata de un pago único por cada hijo en edad escolar, destinado a cubrir gastos del inicio del ciclo lectivo, como útiles, uniformes o transporte. En marzo 2026, su monto es de $85.000.

Tarjeta Alimentar

Este programa beneficia a titulares de AUH, AUE y madres con siete o más hijos que reciban una Pensión No Contributiva (PNC). Permite comprar exclusivamente alimentos y bebidas sin alcohol, y no puede retirarse en efectivo ni utilizarse para otros productos. El monto depende de la cantidad de hijos:

Un hijo: $52.250

Dos hijos: $81.936

Tres o más hijos: $108.062

El pago se deposita automáticamente junto con la asignación mensual. Este bono no recibe aumentos y permanece congelado desde el año pasado.

Complemento Leche

Dentro del Plan “1000 Días”, este beneficio está dirigido a madres gestantes con AUE y titulares de AUH con hijos de hasta 3 años, para garantizar una adecuada nutrición infantil. Es compatible con la Tarjeta Alimentar y en marzo 2026 alcanza los $50.094.