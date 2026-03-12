ANSES: cuánto cobran los jubilados en marzo de 2026 con el aumento del 2,9% y el bono extra de $70.000

DNI 0 y 1: 23 de marzo

DNI 2 y 3: 25 de marzo

DNI 4 y 5: 26 de marzo

DNI 6 y 7: 27 de marzo

DNI 8 y 9: 30 de marzo

Las Pensiones No Contributivas se pagan del 9 al 13 de marzo, también según terminación de documento.

Cuál es el monto para los jubilados de ANSES en marzo

Las jubilaciones y pensiones de ANSES reciben en marzo un aumento cercano al 2,9%, en línea con la actualización mensual basada en la inflación.

Con esta suba, los valores aproximados quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $369.600,88

Jubilación mínima con bono: $439.600,88

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.680,70

PUAM con bono: $365.680,70

Pensiones No Contributivas (PNC): $258.720,62

PNC con bono: $328.720,62

El refuerzo de $70.000 continúa sin actualización y se suma al haber mensual para quienes cumplen con los requisitos del programa.