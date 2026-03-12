MinutoUno

ANSES: cuánto cobran los jubilados en marzo de 2026 con el aumento del 2,9% y el bono extra de $70.000

El organismo confirmó el nuevo esquema de haberes basado en la inflación. Conocé el cronograma de pagos completo por DNI y los montos finales para este mes.

Los días a los que les corresponderá cobrar a cada jubilado.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el nuevo esquema de haberes que regirá a partir de marzo 2026. Bajo la fórmula que ajusta los ingresos mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los jubilados y pensionados recibirán un incremento del 2,9%.

Una vez más se confirma el bono extraordinario de $70.000 para los sectores de menores ingresos, consolidando un piso de protección social frente a la suba de precios en alimentos y servicios.

En qué fecha de marzo 2026 cobran los jubilados de ANSES

El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI.

Jubilaciones mínimas

  • DNI 0: 9 de marzo
  • DNI 1: 10 de marzo
  • DNI 2: 11 de marzo
  • DNI 3: 12 de marzo
  • DNI 4: 13 de marzo
  • DNI 5: 16 de marzo
  • DNI 6: 17 de marzo
  • DNI 7: 18 de marzo
  • DNI 8: 19 de marzo
  • DNI 9: 20 de marzo

Haberes superiores a la mínima

  • DNI 0 y 1: 23 de marzo
  • DNI 2 y 3: 25 de marzo
  • DNI 4 y 5: 26 de marzo
  • DNI 6 y 7: 27 de marzo
  • DNI 8 y 9: 30 de marzo

Las Pensiones No Contributivas se pagan del 9 al 13 de marzo, también según terminación de documento.

Cuál es el monto para los jubilados de ANSES en marzo

Las jubilaciones y pensiones de ANSES reciben en marzo un aumento cercano al 2,9%, en línea con la actualización mensual basada en la inflación.

Con esta suba, los valores aproximados quedan de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $369.600,88
  • Jubilación mínima con bono: $439.600,88
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.680,70
  • PUAM con bono: $365.680,70
  • Pensiones No Contributivas (PNC): $258.720,62
  • PNC con bono: $328.720,62

El refuerzo de $70.000 continúa sin actualización y se suma al haber mensual para quienes cumplen con los requisitos del programa.

