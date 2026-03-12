ANSES: los requisitos para acceder a un bono de $100.000

El monto de la Tarjeta Alimentar varía según la cantidad de hijos que tenga cada familia. En marzo de 2026, las familias con un hijo reciben $52.250, aquellas con dos hijos perciben $81.936 y los hogares con tres hijos o más acceden a $108.062. El dinero puede utilizarse con tarjeta de débito para comprar alimentos en comercios habilitados.

En cuanto a la AUH, el valor total de la asignación ronda los $129.000 por hijo en marzo de 2026, tras la actualización aplicada por la fórmula de movilidad basada en la inflación. Sin embargo, ANSES paga mensualmente el 80% de ese monto, mientras que el 20% restante se retiene hasta que el titular presenta la Libreta AUH con los controles de salud y escolaridad correspondientes.