ANSES: los requisitos para acceder a un bono de $100.000
El organismo previsional oficializó la suba por inflación que impactará en los haberes. Repasá el cronograma de pagos completo y los topes para acceder al bono.
La ANSES confirmó que la AUH tendrá un nuevo incremento en febrero, en el marco del esquema de actualización automática por inflación. La suba será del 2,8%, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC, y se verá reflejada en el monto mensual que cobran los titulares.
El aumento alcanza exclusivamente a la Asignación Universal por Hijo, que forma parte del sistema de movilidad mensual vigente. En paralelo, otros beneficios asociados no tendrán modificaciones.
Quiénes podrán cobrar los $100.000 extra de ANSES
ANSES continúa abonando en marzo de 2026 la Asignación Universal por Hijo junto con distintos programas. Estos beneficios adicionales se suman al pago mensual y pueden incrementar de manera significativa el dinero disponible para los hogares.
Entre los apoyos más importantes se encuentra la Tarjeta Alimentar, un programa creado para garantizar el acceso a alimentos para familias con menores ingresos. Este refuerzo se deposita de forma automática en la misma cuenta donde se cobra la AUH, por lo que los titulares no necesitan realizar ningún trámite extra para recibirlo.
Pueden acceder los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años, las mujeres embarazadas a partir del tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo (AUE), las personas que perciben AUH por hijos con discapacidad, sin límite de edad, y también las madres de siete hijos o más que cobran una Pensión No Contributiva.
El monto de la Tarjeta Alimentar varía según la cantidad de hijos que tenga cada familia. En marzo de 2026, las familias con un hijo reciben $52.250, aquellas con dos hijos perciben $81.936 y los hogares con tres hijos o más acceden a $108.062. El dinero puede utilizarse con tarjeta de débito para comprar alimentos en comercios habilitados.
En cuanto a la AUH, el valor total de la asignación ronda los $129.000 por hijo en marzo de 2026, tras la actualización aplicada por la fórmula de movilidad basada en la inflación. Sin embargo, ANSES paga mensualmente el 80% de ese monto, mientras que el 20% restante se retiene hasta que el titular presenta la Libreta AUH con los controles de salud y escolaridad correspondientes.
