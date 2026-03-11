ANSES: el bono activo para aquellas personas que están desempleadas
Qué hacer si te quedaste sin trabajo: paso a paso para tramitar la ayuda estatal, los requisitos para acceder y los montos mensuales que paga el programa.
El seguro por desempleo de ANSES es una prestación destinada a trabajadores formales que perdieron su empleo sin causa. El beneficio brinda un ingreso temporal mientras buscan volver al mercado laboral. Está dirigido a quienes realizaron aportes al SIJP, por lo que el monto y la duración del seguro de desempleo dependen de los meses trabajados
Quiénes pueden cobrar el seguro de desempleo en Argentina
La prestación por desempleo de ANSES se divide en dos grupos: trabajadores en relación de dependencia y trabajadores de la construcción, cada uno con requisitos específicos para acceder al seguro por desempleo.
En relación de dependencia, el beneficio aplica ante despido sin causa, finalización de contrato o causas externas, con al menos seis meses de aportes en los últimos tres años. En la construcción, en cambio, se requieren ocho meses de aportes en los últimos dos años y que el empleo haya terminado por despido sin causa o fin de obra.
Cómo saber si tenés derecho al beneficio y cómo tramitarlo
Quienes quieran saber si cumplen con los requisitos del seguro de desempleo deben ingresar primero al sitio oficial de ANSES, donde se publica toda la información actualizada sobre prestaciones y planes sociales vigentes. Allí se detallan las condiciones necesarias para acceder al beneficio.
A través de la plataforma Mi ANSES, los usuarios pueden realizar el trámite del seguro de desempleo de forma 100% online. Desde la cuenta personal también es posible seguir el estado del expediente, consultar fecha y lugar de cobro y completar gestiones sin tener que acercarse a una oficina.
De todos modos, ANSES también ofrece atención presencial para quienes prefieran recibir asesoramiento personalizado. En cualquier caso, iniciar el trámite por desempleo lo antes posible tras perder el trabajo es clave, ya que los plazos de solicitud pueden influir tanto en el monto del beneficio como en la cantidad de cuotas a cobrar.
Documentación requerida
Para iniciar el trámite del seguro de desempleo en ANSES, es necesario presentar el DNI en original y copia junto con la documentación que acredite la situación de desempleo. Los papeles requeridos dependen de cómo terminó la relación laboral.
En casos de despido sin causa, se debe entregar el telegrama de despido, una carta documento o una nota firmada por el empleador. Si la desvinculación ocurrió por quiebra de la empresa, también se aceptan documentos como la sentencia judicial, una constancia del síndico o la publicación correspondiente en el Boletín Oficial.
Para otras situaciones, los requisitos cambian. Por ejemplo, si hubo contrato a plazo fijo no renovado se presenta el contrato vencido, mientras que ante enfermedad o accidente puede pedirse un certificado médico de aptitud laboral. Desde ANSES también recuerdan que, si existió intercambio de telegramas con el empleador, primero debe completarse un trámite previo antes de solicitar el beneficio.
