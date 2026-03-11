ANSES: el bono activo para aquellas personas que están desempleadas

De todos modos, ANSES también ofrece atención presencial para quienes prefieran recibir asesoramiento personalizado. En cualquier caso, iniciar el trámite por desempleo lo antes posible tras perder el trabajo es clave, ya que los plazos de solicitud pueden influir tanto en el monto del beneficio como en la cantidad de cuotas a cobrar.

Documentación requerida

Para iniciar el trámite del seguro de desempleo en ANSES, es necesario presentar el DNI en original y copia junto con la documentación que acredite la situación de desempleo. Los papeles requeridos dependen de cómo terminó la relación laboral.

En casos de despido sin causa, se debe entregar el telegrama de despido, una carta documento o una nota firmada por el empleador. Si la desvinculación ocurrió por quiebra de la empresa, también se aceptan documentos como la sentencia judicial, una constancia del síndico o la publicación correspondiente en el Boletín Oficial.

Para otras situaciones, los requisitos cambian. Por ejemplo, si hubo contrato a plazo fijo no renovado se presenta el contrato vencido, mientras que ante enfermedad o accidente puede pedirse un certificado médico de aptitud laboral. Desde ANSES también recuerdan que, si existió intercambio de telegramas con el empleador, primero debe completarse un trámite previo antes de solicitar el beneficio.