 "Sos irrespetuoso": Toti Pasman cruzó al compañero de viajes de Manuel Adorni que trabaja en la TV del Estado

Frente a la justificación de que era un gasto privado, Pasman le marcó la evidente contradicción política del funcionario libertario: "Un funcionario público que vive hablando de la casta, de cuidar la plata de los argentinos, que gaste tres mil seiscientos dólares en un fin de semana, en un avión privado... a la gente no le cae bien".

image Manuel Adorni despertó la furia de Toti Pasman

Furia y pedido de cierre para la TV Pública

El punto de máxima tensión llegó cuando Martín Candalaft, panelista del programa, le remarcó a Grandio el "ruido" que genera que un funcionario viaje en avión privado con alguien que actualmente trabaja y cobra un sueldo en la TV Pública.

Lejos de mantener la calma, Grandio explotó de furia, acusó a los periodistas de insinuar que estaba "acomodado" y lanzó una insólita defensa atacando al propio canal del Estado donde él conduce su programa:

LEÉ TAMBIÉN: Marcelo Grandio reconoció que el vuelo privado "lo pagó él (Manuel Adorni) con plata del Estado"

Insultos al aire: "Sos un irrespetuoso... ¿vos me estás diciendo que yo estoy en la TV pública porque me acomodó Adorni? (...) Sos un irrespetuoso, y a vos si no, no me llamés nunca más".

Contra los medios públicos: "La TV pública hay que cerrarla, ¿me entendés? (...) Son cinco millones de dólares por mes, que pagan todos los argentinos. No hay nadie, nadie va a trabajar".

Su rol en el canal: Grandio argumentó que no cobra un "sueldazo" y minimizó su participación afirmando: "Yo estoy haciendo un favor, ni me garpan, nada".

Tras la catarata de gritos y reproches, el amigo del jefe de Gabinete cortó abruptamente la comunicación telefónica alegando que debía tomarse un avión de línea, dejando expuestas las fuertes tensiones y las desprolijidades que rodean al entorno más íntimo del Gobierno.