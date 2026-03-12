"Sos irrespetuoso": Toti Pasman cruzó al compañero de viajes de Manuel Adorni que trabaja en la TV del Estado
El conductor radial Toti Pasman acorraló en vivo al periodista Marcelo Grandio por la polémica escapada VIP a Punta del Este junto a Manuel Adorni.
El escándalo por los lujos del jefe de Gabinete sumó un nuevo y explosivo capítulo radial. El periodista deportivo Toti Pasman protagonizó un tenso cruce en vivo con Marcelo Grandio, íntimo amigo de Manuel Adorni y compañero de aquel polémico viaje en avión privado con destino a Punta del Este.
Lo que comenzó como una entrevista cordial en Radio La Red, rápidamente se transformó en un campo de batalla dialéctico cuando Pasman fue directo al hueso y le preguntó a su colega cómo iba a viajar a Uruguay en esta ocasión. "¿En qué viajás, Marce? ¿Vas en el avión privado?", disparó el conductor, desatando la incomodidad del entrevistado.
Contradicciones en los números del vuelo VIP de Manuel Adorni
Al intentar defender a su amigo, Grandio aportó cifras que no hicieron más que oscurecer el panorama. Durante la nota radial, aseguró que el jet privado costó 4.500 dólares en total y detalló la supuesta división de gastos: "Manu pagó 3600 dólares, y yo pagué el resto (700 dólares)".
Sin embargo, esta versión choca de frente con lo que el propio Grandio había declarado la noche anterior en el programa Duro de Domar, donde había asegurado que el costo del vuelo salió completamente del bolsillo de Adorni.
Frente a la justificación de que era un gasto privado, Pasman le marcó la evidente contradicción política del funcionario libertario: "Un funcionario público que vive hablando de la casta, de cuidar la plata de los argentinos, que gaste tres mil seiscientos dólares en un fin de semana, en un avión privado... a la gente no le cae bien".
Furia y pedido de cierre para la TV Pública
El punto de máxima tensión llegó cuando Martín Candalaft, panelista del programa, le remarcó a Grandio el "ruido" que genera que un funcionario viaje en avión privado con alguien que actualmente trabaja y cobra un sueldo en la TV Pública.
Lejos de mantener la calma, Grandio explotó de furia, acusó a los periodistas de insinuar que estaba "acomodado" y lanzó una insólita defensa atacando al propio canal del Estado donde él conduce su programa:
-
Insultos al aire: "Sos un irrespetuoso... ¿vos me estás diciendo que yo estoy en la TV pública porque me acomodó Adorni? (...) Sos un irrespetuoso, y a vos si no, no me llamés nunca más".
Contra los medios públicos: "La TV pública hay que cerrarla, ¿me entendés? (...) Son cinco millones de dólares por mes, que pagan todos los argentinos. No hay nadie, nadie va a trabajar".
Su rol en el canal: Grandio argumentó que no cobra un "sueldazo" y minimizó su participación afirmando: "Yo estoy haciendo un favor, ni me garpan, nada".
Tras la catarata de gritos y reproches, el amigo del jefe de Gabinete cortó abruptamente la comunicación telefónica alegando que debía tomarse un avión de línea, dejando expuestas las fuertes tensiones y las desprolijidades que rodean al entorno más íntimo del Gobierno.
